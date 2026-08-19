שינוי גישה: טראמפ הורה להפסיק את השיחות עם איראן

טראמפ בחדר הסגלגל ( עיבוד תמונה AI ג'מיני )

נשיא ארה"ב דונלד טראמפ החליט לשנות גישה נגד איראן - והורה לצוות המשא ומתן לעצור לחלוטין את השיחות עם איראן. כך דווח הלילה (בין שלישי לרביעי) ברשת CNN. לפי הדיווח, ההחלטה מגיעה אחרי שטראמפ ניסה לקדם את המגעים מול טהרן במשך שבועות ארוכים - ללא הצלחה. כתוצאה, הוא החלט לעבור מ"לפגוע באיראן בהקדם האפשרי" לגישה של "לחנוק אותה" מבחינה כלכלית לאורך זמן. גורם המעורה בפרטים אף ציין כי גורמים בבית הלבן הודיעו לבעלי ברית פוליטיים על שינוי האסטרטגיה.

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גורמים אמריקניים אמרו כי המצור הימי על איראן הוא בעל השפעה, וטהרן מאבדת חלק ניכר משליטתה במיצרי הורמוז. לטענתם, מעל 80 אחוז מכלי השיט שעברו דרך המיצר בשבועיים האחרונים עברו דרך נתיב עומאן - תעלת שיט שאושרה על ידי האו"ם, ושאיראן מתנגדת לה בתוקף.

במקביל, הגורמים טענו כי ארה"ב צפויה להטיל בקרוב סנקציות נוספות על איראן, כדי להגביר את הלחץ הכלכלי - במטרה לגרום למשטר האייתוללות לקבל את תנאיו לסיום המלחמה. עם זאת, גורמים באיראניים רואים את טראמפ כמי שנתון ללחץ פוליטי לסגת - מה שמוביל להקשחת העמדות ולקיפאון במגעים.