סקר מנדטים: נתניהו מחליף קידומת; 7 מפלגות נשארות בחוץ

סקר מנדטים חדש שנערך עבור i24NEWS על ידי מכון "דיירקט פולס" בראשות צוריאל שרון מציג מגמת התחזקות של המפלגות הגדולות במערכת הפוליטית.

על פי הנתונים, ארבע המפלגות המובילות רושמות עלייה של מנדט אחד כל אחת בהשוואה לסקר השבוע שעבר. מפלגת הליכוד, על רקע סיום הפריימריז, עולה מ-30 ל-31 מנדטים. מפלגת "ישר!" בראשות גדי איזנקוט עומדת על 24 מנדטים (לעומת 23), מפלגת הדמוקרטים עולה ל-11 מנדטים (לעומת 10), ומפלגת "ביחד" של נפתלי בנט רושמת עקב כך עלייה ל-9 מנדטים (לעומת 8).

מנגד, שורה של מפלגות מציגות ירידה במאזן המנדטים. יהדות התורה מאבדת מנדט ויורדת ל-8 מנדטים, וכך גם מפלגת ישראל ביתנו בראשות אביגדור ליברמן שמוערכת כעת ב-8 מנדטים. מפלגת עוצמה יהודית מאבדת מנדט ויורדת ל-6 מנדטים, וסיעת חד"ש-תע"ל מאבדת אף היא מנדט ויורדת ל-5 מנדטים.

שאר המפלגות שומרות על יציבות: ש"ס נשארת עם 8 מנדטים, בעוד מפלגת הציונות הדתית וסיעת רע"ם שומרות שתיהן על 5 מנדטים כל אחת.