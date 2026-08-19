סקר מנדטים: נתניהו מחליף קידומת; 7 מפלגות נשארות בחוץ

סקר מנדטים חדש שנערך עבור i24NEWS על ידי מכון "דיירקט פולס" בראשות צוריאל שרון מציג מגמת התחזקות של המפלגות הגדולות במערכת הפוליטית.
על פי הנתונים, ארבע המפלגות המובילות רושמות עלייה של מנדט אחד כל אחת בהשוואה לסקר השבוע שעבר. מפלגת הליכוד, על רקע סיום הפריימריז, עולה מ-30 ל-31 מנדטים. מפלגת "ישר!" בראשות גדי איזנקוט עומדת על 24 מנדטים (לעומת 23), מפלגת הדמוקרטים עולה ל-11 מנדטים (לעומת 10), ומפלגת "ביחד" של נפתלי בנט רושמת עקב כך עלייה ל-9 מנדטים (לעומת 8).
מנגד, שורה של מפלגות מציגות ירידה במאזן המנדטים. יהדות התורה מאבדת מנדט ויורדת ל-8 מנדטים, וכך גם מפלגת ישראל ביתנו בראשות אביגדור ליברמן שמוערכת כעת ב-8 מנדטים. מפלגת עוצמה יהודית מאבדת מנדט ויורדת ל-6 מנדטים, וסיעת חד"ש-תע"ל מאבדת אף היא מנדט ויורדת ל-5 מנדטים.
שאר המפלגות שומרות על יציבות: ש"ס נשארת עם 8 מנדטים, בעוד מפלגת הציונות הדתית וסיעת רע"ם שומרות שתיהן על 5 מנדטים כל אחת.
המפלגות שלא עוברות את אחוז החסימה
מתחת לאחוז החסימה נמצאות שורה של רשימות, ובהן "זהות" בראשות משה פייגלין, בל"ד, המפלגה הכלכלית של ירון זליכה, ורשימת "בית ציוני" של חילי טרופר ויועז הנדל. כמו כן, מפלגות נוספות שאינן עוברות את אחוז החסימה ומקבלות פחות מאחוז אחד מקולות הבוחרים הן מפלגת האחדות בראשות גלעד ארדן, כחול לבן ומפלגת נעם.
תמונת הגושים
בחלוקה לגושים, גוש הקואליציה רושם 58 מנדטים. מנגד, מפלגות האופוזיציה עומדות על 52 מנדטים, והמפלגות הערביות מחזיקות ב-10 מנדטים נותרים.
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