גפני מכין את הקרקע ליום שאחרי: "ממשלת שמאל" כבר על השולחן

משה גפני ( יונתן זינדל/פלאש90 )

האם יהדות התורה מכינה את הקרקע לשינוי פוליטי ביום שאחרי הבחירות?

יו"ר המפלגה, ח"כ משה גפני, קיים דיון עם רבנים שבו עלתה האפשרות שיהדות התורה תידרש להצטרף לממשלה שאינה ממשלת ימין. כך חשף אמש (שלישי) הכתב לענייני חרדים ארי קלמן ב-i24NEWS. על פי הפרסום, במהלך הדיון הציג גפני את הדילמה שמעסיקה את המפלגות החרדיות לקראת הבחירות. מצד אחד, לדבריו, קיימת קרבה טבעית יותר למחנה הימין בענייני מסורת ודת, ובמקביל נשמעת במחנה המתנגד לנתניהו ביקורת חריפה כלפי הציבור החרדי. אלא שמנגד עומד המשבר סביב סוגיית הגיוס ומעמדם של בני הישיבות. בחלקים מהמערכת הפוליטית החרדית מתחזקת ההערכה כי דווקא בממשלה שאינה בראשות בנימין נתניהו עשויה להיפתח אפשרות להגיע להסדר שיהיה נוח יותר מבחינת המפלגות החרדיות. "השאלה כמה אנחנו חייבים" בתיעוד שפורסם נשמע גפני מציג בפני המשתתפים את ההתלבטות באופן מפורש. "אני רואה את השמאל, אני רואה את ההתנהגות שלהם, אני רואה את הימין, עם יידשקייט (יהדות) זה משהו אחר לגמרי", אמר גפני. אחד המשתתפים השיב: "הרבה יותר טוב". אך גפני המשיך והעלה את המחיר שלדבריו משלם הציבור החרדי: "השאלה אם אנחנו צריכים עד כדי כך להשקיע עם הילדים שלנו, עם הבחורים עם האברכים. כמה אנחנו חייבים. זה לא פשוט". הדברים מקבלים משמעות מיוחדת על רקע הטלטלה ביחסים בין המפלגות החרדיות לנתניהו והמשבר המתמשך סביב חוק הגיוס. לאחר שנים שבהן יהדות התורה הייתה אחת השותפות היציבות ביותר של נתניהו, במערכת הפוליטית עוקבים כעת אחר האפשרות שהחרדים יבחרו שלא להתחייב מראש לאחד הגושים.

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החרדים עשויים להפוך ללשון המאזניים

הסוגיה עשויה להפוך לאחת מנקודות המפתח לאחר הבחירות. אם לא יהיה לאחד הגושים רוב ברור להקמת ממשלה, יהדות התורה והמפלגות החרדיות עשויות למצוא את עצמן בעמדת מפתח במשא ומתן הקואליציוני.

למרות הדברים שנשמעו בדיון, גפני לא הודיע על החלטה לחבור למחנה המתנגד לנתניהו, ואף הדגיש את יתרונותיו של הימין מבחינת הציבור החרדי. עם זאת, עצם הדיון באפשרות והצבת סוגיית בני הישיבות מול הנאמנות הפוליטית המסורתית לימין עשויים להעיד כי ביהדות התורה מבקשים להשאיר את האפשרויות פתוחות.

בסביבת נתניהו, מנגד, מעריכים כי גם לאחר המשברים האחרונים, ברגע האמת המפלגות החרדיות יעדיפו לשוב ולחבור למחנה הימין. כעת השאלה היא האם המשבר סביב הגיוס ישנה את המשוואה שהחזיקה במשך שנים.