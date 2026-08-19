ישראל קיבלה אחריות לתקיפה בסוריה: המסר החריג לטורקיה

ישראל אישרה כי היא עומדת מאחורי התקיפה החריגה שבוצעה בנמל התעופה הצבאי אבו א־דוהור שבצפון־מערב סוריה.

בהודעה שפרסמה מאוחר אמש (שלישי) לשכת ראש הממשלה באנגלית, הובהר כי התקיפה הגיעה לאחר אזהרות שהועברו לסוריה בעקבות הכוונה לאפשר פריסה של כוחות טורקיים בבסיס.

לפי לשכת ראש הממשלה, בין ישראל לסוריה קיימות הבנות שנועדו לשמר את המצב הביטחוני הקיים, אולם בירושלים טוענים כי האפשרות להצבת כוחות טורקיים בבסיס חיל האוויר נתפסה כהפרה שלהן וכאיום אפשרי על ישראל.

"ישראל וסוריה הסכימו על שמירת הסטטוס קוו בענייני ביטחון, שאותו סוריה עמדה להפר בכך שהתירה לכוחות טורקיים להיפרס בבסיס חיל אוויר סמוך לחלב", נמסר מלשכת נתניהו.

עוד הודגש: "ישראל הזהירה את סוריה שוב ושוב כי פריסה כזו תהווה איום על ביטחונה. סוריה בחרה להתעלם מהאזהרות הללו. ישראל לא תסבול איומים על ביטחונה, ותברך על חזרה לסטטוס קוו".

היעד: בסיס שבו ביקרה משלחת טורקית

התקיפה התרחשה לפנות בוקר בנמל התעופה הצבאי אבו א־דוהור שבמחוז אידליב, כ־70 קילומטרים מהגבול עם טורקיה. על פי הדיווחים, בין המטרות שהותקפו היו מסלולי המראה והאנגרים המשמשים מטוסים.

העיתוי משמעותי במיוחד: רק בשבוע שעבר הגיעה למקום משלחת טורקית במסגרת המאמצים לשיקום הבסיס.

בישראל חוששים כי הרחבת הנוכחות הטורקית בסוריה עלולה לכלול בהמשך גם הצבת מערכות הגנה אווירית, כלי טיס בלתי מאוישים ואמצעים צבאיים נוספים.

בכך ביקשה ישראל להעביר מסר ברור לאנקרה ולדמשק שלפיו היא אינה מתכוונת להשלים עם שינוי המאזן הצבאי בסוריה באופן שעלול להגביל את חופש הפעולה שלה או ליצור איום חדש בקרבתה.

המתח ברקע המשא ומתן עם סוריה

הפעולה מגיעה דווקא בתקופה שבה מתקיימים מגעים בין ישראל לסוריה. גורם ישראלי בכיר הבהיר כי הנוכחות וההישגים הישראליים בשטח נתפסים בירושלים גם כקלף במשא ומתן העתידי.

"לא נוותר בקלות על מה שהשגנו, זה מנוף אסטרטגי במו"מ עם המשטר הסורי. תמורת הנסיגה ניתן להביא הישגים מדיניים וזה יקרה בעיתוי המתאים", אמר הבכיר.

התקיפה עוררה תגובות וגינויים מצד סוריה וטורקיה, וגם בוושינגטון הביעו הסתייגות. לפי הדיווחים, כלל לא ברור אם ארצות הברית עודכנה מראש בפרטי הפעולה.

השליח האמריקני המיוחד לסוריה, טום באראק, אמר לרויטרס כי התקיפה משקפת את החשש הישראלי מהתרחבות הנוכחות הטורקית בסוריה.

לדבריו, האירוע ממחיש את הצורך בהקמת מנגנון למניעת חיכוך בין ישראל, סוריה וטורקיה, מהלך שארצות הברית פועלת לקדם.