הסרוג החדש בליכוד: עו"ד שלמה לרנר נבחר לרשימה לכנסת

ניצחון מרשים בפריימריז של מפלגת הליכוד לרס"מ (במיל') עו"ד שלמה לרנר, שמבטיח את מקומו ברשימת התנועה לכנסת לאחר שגרף כ-5,000 קולות והוביל במחוז תל אביב-דן. הבחירה בלרנר, שזכה לתמיכתו הפומבית של ראש הממשלה בנימין נתניהו, מביאה חיזוק לקולות המילואים בליכוד.

לרנר, המשרת כמפקד בחפ"ק מח"ט גבעתי, מגיע לקדמת הבמה וגבר על מספר מועמדים נוספים במחוזות, לאחר שביצע מעל 400 ימי מילואים בלחימה עצימה ברצועת עזה במלחמת "חרבות ברזל". מתוך החוויה בשטח הקים את "פורום המילואימניקים בליכוד", שמטרתו להבטיח ייצוג וביטוי לאלפי הלוחמים בתנועה ובציבור הרחב.

לרנר נולד בלונדון, למשפחה יהודית וציונית ועלה עם משפחתו בשנת 1989. מאז גדל בבית שמש. הוא למד בישיבה התיכונית "שערי תורה", המשיך למכינה הקדם-צבאית "נתיבות דרור", ולאחר שירותו הסדיר כלוחם ומפקד בחטיבת גבעתי השתלב בשורה של תפקידי מפתח – החל מיועץ פרלמנטרי לח"כ אפי איתם, דרך כהונה כמנכ"ל מכינת "נתיבות דרור", ועד לניהול עמותת "מעייני הישועה".

לרנר מביא ניסיון מקצועי עשיר הוא החל את דרכו כעצמאי כבר בגיל 24 בתחום המסעדנות, בהמשך התרחב ליזמות נדל"ן ואף תיעד את התמודדותו בעולם היזמות בספרו "עד השקל האחרון". לרנר מחזיק בתואר ראשון ושני במשפטים, הינו עורך דין מוסמך, בוגר קורס דירקטורים באוניברסיטת רייכמן, והפך לפנים מוכרות לציבור כפאנליסט מוערך בערוץ 14.

בסרטון התמיכה שהוציא ראש הממשלה בנימין נתניהו במהלך הקמפיין, הוא שיבח את לרנר וציין: "הוכחת את זה בשטח, הוכחת זאת כיזם, כאיש עסקים וכפטריוט גדול ולוחם".