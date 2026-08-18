למען ישראל? ארה"ב בסנקציות חדשות על ביה"ד הבינלאומי

מזכיר המדינה, מרקו רוביו, הודיע לפני זמן קצר על הטלת עיצומים חדשים וכבדים על מוסד בית הדין הבינלאומי הפלילי ועל העומדים בראשו, כחלק מקמפיין לחץ על הגוף אותו מגדיר ממשל טראמפ כ-'איום לריבונות' של ארה"ב.

לאחר שממשל טראמפ לחץ על שורה של מדינות לפרוש מאמנת רומא של בית הדין הפלילי הבינלאומי (ICC) והצליח לגרום למספר מדינות דרום אמריקאיות לסגת מתמיכתן במוסד, וושינגטון עוברת לשלב חדש בקמפיין הלחץ.

שר החוץ רוביו הודיע על המהלך החדש בעצמו והכריז: "בחודש שעבר, השקתי מסע דיפלומטי לפרק את האיום של בית הדין הפלילי הבינלאומי על הריבונות הלאומית שלנו".

"ממשל טראמפ מטיל סנקציות על נשיאת בית הדין הפלילי הבינלאומי טומוקו אקאנה ועל עורך הדין הבכיר למשפטים עבדולאי סיי".

על פי רוביו "מהלך זה מגיע כחלק ממשימה בלתי מתפשרת להגן על אמריקאים מבתי הדין המגוחכים האלה, אמריקאים לעולם לא ימצאו את עצמם נגררים מעבר לים לעמוד לדין מול עבירות מומצאות".