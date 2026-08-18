ניצחון מוחץ לשקמה ברסלר: תפוצה ב-100 אלף ש״ח

בית משפט השלום בירושלים קיבל היום (שלישי) את תביעתה של שקמה ברסלר נגד פניה (פאני) מיכאלי, וקבע כי סדרת פרסומים שמיכאלי העלתה בפייסבוק ובטוויטר לאחר 7 באוקטובר 2023 היו לשון הרע. מיכאלי חויבה לשלם לברסלר 100 אלף שקל, בתוספת הצמדה וריבית, וכן 35 אלף שקל שכר טרחת עורך דין ו-5,500 שקל הוצאות.

ברסלר טענה כי מיכאלי פרסמה עשרות פוסטים שבהם ייחסה לה בגידה, סיוע לחמאס וידיעה מוקדמת על טבח 7 באוקטובר, ואף כתבה כי יש לחקור אותה ולעקור את ציפורניה ולהוביל אותה לגרדום. היא תבעה 600 אלף שקל. מיכאלי טענה מנגד כי מדובר בתביעת השתקה, וכי עומדות לה הגנות של אמת בפרסום, תום לב והבעת דעה.

השופטת הבכירה דורית פיינשטיין קבעה כי מדובר בפרסומים חמורים וברף הגבוה של לשון הרע. היא ציינה כי מיכאלי חזרה במשך קרוב לחודש על הטענות שברסלר היא בוגדת, מחבלת ונאצית, וכן על קריאות להעמידה לדין ולפגוע בה.

בית המשפט דחה את טענת “אמת בפרסום”. לפי פסק הדין, מיכאלי לא הציגה ראיות לטענותיה, העידה כי שמעה חלק מהדברים אך לא ידעה להסביר ממי, ואף לא ידעה להצביע על הציוצים שלטענתה ברסלר מחקה. גם טענת ההסתמכות על דבריה של ח”כ טלי גוטליב לא התקבלה.