סקר מנדטים: נתניהו עף למעלה; גוש השמאל מתרסק

סקר מנדטים חדש של חדשות 14, שפורסם הערב (שלישי), מציג תמונה חיובית מאוד עבור גוש הימין, רגע אחרי הפריימריז בליכוד.

על פי נתוני הסקר, מפלגת הליכוד היא הגדולה ביותר ומקבלת 32 מנדטים, מפלגת "ישר" בראשות גדי איזנקוט ניצבת במקום השני עם 24 מנדטים. אחריה נמצאות מפלגת ש"ס עם 10 מנדטים והדמוקרטים עם 9.

מפלגת עוצמה יהודית מתחזקת ומקבלת 8 מנדטים, מפלגת ישראל ביתנו נחלשת, מקבלת 7 מנדטים, וכך גם יהדות התורה. מפלגת הציונות הדתית מקבלת 6 מנדטים.

בנט מתרסק אף הוא ומקבל 6 מדטים.

מפלגת רע"ם מקבלת אף היא 6 מנדטים, וחד"ש-תע"ל עם 5 מנדטים. מתחת לאחוז החסימה נמצאות בל"ד (2.1%), זהות (1.1%), בית ציוני מילואימניקים (1.2%), גלעד ארדן (0.1%), עופר וינטר (0.9%) וכחול לבן (0.4%).

גוש הימין עם רוב מובהק של 63 מנדטים. גוש השמאל נחלש ומקבל 46 מנדטים. המפלגות הערביות זוכות ל-11 מנדטים.

אחריהם –

מפלגת ביחד של נפתלי בנט רושמת התרסקות חדה – כשכעת היא מתקרבת לאחוז החסימה עם 6 מנדטים בלבד. בגזרת המפלגות הערביות מקבלת מפלגת רע"ם 6 מנדטים, אחד יותר מהשבוע שעבר, וחד"ש-תע"ל עם 5 מנדטים. מתחת לאחוז החסימה נמצאות בל"ד (2.1%), זהות (1.1%), בית ציוני מילואימניקים (1.2%), גלעד ארדן (0.1%), עופר וינטר (0.9%) וכחול לבן (0.4%).

בסוגיית ההתאמה לכהונה בתפקיד ראש הממשלה, בנימין נתניהו רושם ניצחון מוחץ ומוביל בפער עצום עם 55% תמיכה. יריבו המרכזי, גדי איזנקוט, זוכה ל-35% בלבד, בעוד נפתלי בנט מקבל 6%, אביגדור ליברמן 3%, ובני גנץ זוכה לאחוז תמיכה בודד. בשאלת התאמה ישירה בין נתניהו לאיזנקוט, נתניהו מוביל עם 55% מול 45% לאיזנקוט.