צה"ל תקף מספר מפקדי נוח'בה ברצועת עזה

תקיפה ברצועת עזה ( עבאד אל רחים חאטיב / פלאש90 )

דובר צה"ל מסר כעת (שלישי) כי צה"ל תקף היום מספר מפקדי נוח'בה ומחבלים ברצועת עזה.

בהודעה נמסר כי צה"ל תקף מפקדי נוח'בה בעת פגישתם, ביניהם היו מפקד פלוגה, שלושה מפקדי מחלקות ומספר מחבלים נוספים. המחבלים קידמו מתווי טרור נגד הכוחות הפועלים ברצועת עזה. כמו כן, אחד מהמחבלים פשט לשטח הארץ בטבח ה-7 באוקטובר. טרם התקיפה ננקטו צעדים לצמצום פגיעה בבלתי מעורבים. עוד נמסר כי צה"ל יעדכן בתוצאות התקיפה בהמשך.

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מוקדם יותר היום, צה"ל תקף מפקדים בחמאס במרחב שאטי, שבאזור נמל עזה. לפי הפלסטינים, במקום ישנם שבעה הרוגים ו-14 פצועים. לפי דובר צה"ל, התקיפה כוונה נגד מחבלים ש"תכננו לבצע מתווי טרור נגד כוחות צה"ל הפועלים ברצועת עזה". במקביל, עפיפון עם כיתוב מערבית נצפה במועצה האזורית שער הנגב הסמוכה שבעוטף עזה. מבדיקה עולה כי הגיע מהרצועה, ולא חובר אליו דבר. האירוע בבדיקה.

הפלסטינים מדווחים כי התקיפה בעזה הייתה בבית קפה באזור החוף בעיר וכי "אלפי עקורים היו במקום" בזמן התקיפה. מצה"ל נמסר כי "המחבלים הותקפו מהאוויר לצורך הסרת האיום על הכוחות".