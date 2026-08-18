הרצח המזעזע בבית שמש: "הוא נתן לי בעיטה עם מלא דם"

אילוסטרציה ( (צילום: אוליבייה פיטוסי\פלאש 90) )

יום לאחר הטרגדיה המזעזעת בבית שמש, שבה נרצח הילד הלל מרדכי דדון ז"ל בן ה-7, שב להכרה בן דודו בן ה-4, שנפצע באורח קשה באותו אירוע דקירה אכזרי, זאת לאחר ניתוח מורכב שעבר במהלך הלילה.

כשפקח את עיניו והבחין בבני משפחתו לצידו, תיאר הילד הרך בתמימות מזעזעת את רגעי האימה שחווה. "הוא נתן לי בעיטה עם מלא דם", אמר הילד, כשמילותיו המעטות משקפות את גודל האכזריות שהתרחשה בחצר הבית במהלך מסיבת יום הולדת משפחתית. כך דווח בווינט היום (שלישי). האירוע המחריד התרחש אתמול בשעות אחר הצהריים ברחוב עמק הזיתים בשכונה הוותיקה בבית שמש. שני הילדים, בני דודים בני 4 ו-7, נפגעו באירוע דקירה קשה כאשר שכן בן 25 פרץ לחצר הבית ותקף אותם באכזריות. הלל מרדכי דדון ז"ל נפטר מפצעיו בבית החולים, בעוד בן דודו עבר ניתוח מציל חיים.

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על פי הדיווחים, אב המשפחה חזר לביתו ומצא את שני הילדים פצועים ליד בריכה מתנפחת בחצר. האם יצאה לקניות עבור חגיגת יום הולדת של אחד הילדים, ונער בן 15, קרוב משפחה ששמר על הילדים, היה עד לתקיפה האכזרית. המשטרה עצרה את השכן בן ה-25 בחשד לביצוע המעשה, והחשד הוא שהמניע למעשה הנפשע הוא סכסוך מוקדם שהתגלע בין שתי המשפחות.

בווינט צוטט קרוב משפחה שספד בכאב עמוק: "זה ילד שהיה אמור ללכת עם תיק חדש על הגב ולהתרגש מהחברים. הוא היה אמור לחלום חלומות של ילדים. מה הוא ראה ברגעים האחרונים שלו?". הוא הוסיף בזעזוע: "איזה רוע בעולם מעז לגעת בילד טהור שלא עשה רע לאיש? הלב מרוסק לרסיסים".