שלמה פילבר מזהיר: הם עלולים להפיל את הימין בבחירות

האסטרטג והסוקר שלמה פילבר, התייחס כעת (שלישי) ברדיו 'גלי ישראל'. לתוצאות הפריימריז במפלגת הליכוד, והזהיר מה עלול להביא לנפילת גוש הימין.
בדבריו טען פילבר כי "ראש הממשלה נתניהו מאוד מרוצה מהרשימה הזאת. הוא שמר לעצמו אופציה לשריונים – והכול פתוח. השריונים הקודמים של נתניהו, שיקלי וסעדה, הוכיחו את עצמם. נתניהו מוכן הרבה יותר כעת לקראת הבחירות הארציות.
בעומק גוש הימין מסתובבים היום כמעט שלושה מנדטים של שורפי קולות. הדבר המסוכן ביותר הוא שאנשים חסרי אחריות יריצו מפלגות קטנות שלא עוברות את אחוז החסימה – ועלולים להפיל את כל הגוש".
מוקדם יותר היום, ראש הממשלה ויו"ר הליכוד בנימין נתניהו הביע שביעות רצון רבה מתוצאות הפריימריז במפלגה ובירך את המועמדים שנבחרו לרשימה לקראת הבחירות לכנסת.
בהודעת הליכוד נמסר כי הרשימה החדשה מבטאת התחדשות ושילוב של כוחות חדשים בצמרת המפלגה. עוד צוין כי נתניהו מתכוון להשתמש במקומות השריון העומדים לרשותו כדי לצרף מועמדים נוספים שלדבריו יחזקו את הרשימה.
"נבחרת הליכוד בראשות נתניהו תוביל לניצחון גדול ולהקמת ממשלה לאומית רחבה מיד לאחר הבחירות", נמסר מהמפלגה. בליכוד טענו כי ניצחון המפלגה הוא הדרך היחידה למנוע הקמת ממשלת שמאל בהשתתפות גדי איזנקוט, יאיר גולן, אביגדור ליברמן והמפלגות הערביות.
נתניהו הודה למתפקדי הליכוד שהשתתפו בהצבעה, ואמר כי הם "בחרו לפי שכל ישר ולא לפי דילים".
ראש הממשלה התייחס גם לשרים ולחברי הכנסת שלא הצליחו להשתלב במקומות המובילים ברשימה, אמר שהוא מעריך את פעילותם, מודה להם על תרומתם ומתכוון לשלבם בעשייה לקראת הבחירות ובמאמצים להבטיח את ניצחון המפלגה.
אתם באמת חושבים שלמישהו שם אכפת מאיתנו ולא רק מהקומבינות של העסקנים?