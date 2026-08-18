שלמה פילבר מזהיר: הם עלולים להפיל את הימין בבחירות

האסטרטג והסוקר שלמה פילבר, התייחס כעת (שלישי) ברדיו 'גלי ישראל'. לתוצאות הפריימריז במפלגת הליכוד, והזהיר מה עלול להביא לנפילת גוש הימין.

בדבריו טען פילבר כי "ראש הממשלה נתניהו מאוד מרוצה מהרשימה הזאת. הוא שמר לעצמו אופציה לשריונים – והכול פתוח. השריונים הקודמים של נתניהו, שיקלי וסעדה, הוכיחו את עצמם. נתניהו מוכן הרבה יותר כעת לקראת הבחירות הארציות.

בעומק גוש הימין מסתובבים היום כמעט שלושה מנדטים של שורפי קולות. הדבר המסוכן ביותר הוא שאנשים חסרי אחריות יריצו מפלגות קטנות שלא עוברות את אחוז החסימה – ועלולים להפיל את כל הגוש".