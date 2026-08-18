אחרי הפיצוץ: המפלגות הערביות בדרך למפץ פוליטי

אחמד טיבי ( מרים אלסטר / פלאש90 )

המפלגות הערביות חד"ש, תע"ל ובל"ד, צפויות להכריז בשבת הקרובה על איחוד בבחירות הקרובות, כך דווח הערב (שלישי) בכאן 11.

נזכיר כי בתקופה האחרונה, המשא ומתן בין המפלגות התפוצץ, עקב סירובו של יושב ראש תע"ל, חבר הכנסת אחמד טיבי, לקבל את המקומות 2 ו-9. יושב ראש חד"ש יוסף ג'בארין וחבר הכנסת לשעבר אוסאמה סעדי מטעם תע"ל נפגשו אתמול והגיעו לסיכומים כמעט סופיים. על פי הדיווח, פריצת הדרך במגעים התאפשרה לאחר שלתע"ל הובטחו תפקידים נוספים למרות המקומות ברשימה, ובהם סגן יושב ראש הכנסת, נציג בוועדת הכספים ותפקיד יושב ראש הסיעה.

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תע"ל תתכנס מחר ותדון בהצעה המעודכנת של חד"ש ובל"ד, ובשישי תקיים בחירות פנימיות לרשימה. כאמור, בהיעדר הפתעות, שלוש המפלגות יכריזו ביום שבת על איחוד.

בשבוע שעבר התנגד חבר הכנסת טיבי למתווה שקבעה "ועדת הפיוס", אשר מונתה על ידי שלוש המפלגות לקביעת הסדר ברשימה המשותפת. לפי ההחלטה, חד"ש תקבל את מקומות 1, 4, 6, 7 ו-10, בל"ד את מקומות 3, 5, 8 ו-11, ותע"ל את מקומות 2 ו-9.