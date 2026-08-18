עקיבא נוביק מודיע: לא מתכוון להצביע למפלגה הזו

העיתונאי עקיבא נוביק, התייחס הערב (שלישי) לתוצאות הפריימריז במפלגת הליכוד והוסיף את דעתו עליה.

בדבריו הוא אמר: "לדעתי הלא קובעת, הליכודניקים בחרו אתמול רשימה די טובה יחסית - גם להם, וגם לכנסת הבאה. מתוך כל מי שהתמודדו, נבחרו מועמדים שבחרו להבליט דברים שעשו והישגים שרשמו, ומנגד רעשנים ורעלנים לא מעטים נדחקו במורד הרשימה.

קודם כל, המנצח הגדול אלי כהן. מעבר לכל האירועים הפוליטיים שפקד, האיש עשה קמפיין נקי ומכובד. הציג רשימת מעשים שביצע בתור שר אנרגיה וחוץ, וביקש להיות מתוגמל ציבורית בזכותם. זה אולי נשמע מובן מאליו, אבל עבור פוליטיקאי שמנסה לבלוט ולהיות ויראלי, זאת לא הדרך הכי מתגמלת ולכן אני שמח שהוא כן תוגמל".

עוד הוא הוסיף: "לעומת זאת, חברי כנסת רבים מאד שבחרו ללכת על קמפיין אצבע-בעין נזרקו במורד הרשימה. שרים שכל מה שהיה להם להציע זה "אני נגד שמאלנים" או "תבחרו בי על אפם וחמתם" קיבלו כרטיס אדום מהמצביעים. נראה שהליכודניקים לא מתרשמים מתעמולה רדודה כשאין לצידה מעשים. פוליטיקאים שעשו המון לייקים בקדנציה הזאת, וחוללו הרבה סערות ברשת, לא יהיו בכנסת הבאה וטוב שכך.

קשה לדעת עד הסוף מה בדיוק גרם לכל תוצאה של כל מועמד, אבל יש קו ברור: המחנה הקומוניסטי בליכוד נחל מפלה. ששון "ביצים" גואטה נכשל. כמעט כל מי שהפילו את רפורמת החלב נכשלו. שר החקלאות אבי דיכטר נכשל. האם זה בגלל הקו המאוד לא ליברלי שנקטו? אולי".

עוד הוא התייחס לשמחה לאיד בנפילת עידית סילמן: "כבר שנים אני מתחבט בשאלה מה סוד הקסם של תפקיד הח"כ? מה גורם לאנשים להשקיע כל כך הרבה מאמצים ולפעמים גם להתבזות, בשביל תפקיד שהוא בד"כ קשה מאד, כפוי טובה ולא מתגמל מספיק?

‏נדמה לי שהתשובה היא ההילה. ח"כ הוא אחד האנשים היחידים במדינה ש"מכבד בנוכחותו" אירועים. ששומע כמעט כל יום שיש לאנשים הכבוד לארח אותו. שהאצבע שלו באמת קובעת גורלות. והכוח הזה ממכר ממש. וההתמכרות הזאת, כמו כל התמכרות, מגיעה נמוך.

אני מתבונן בפוליטיקה הישראלית מאז 2013. ראיתי מקרוב הרבה קריירות פוליטיות מתרסקות. אבל לא ראיתי אדם שהנפילה שלו מעוררת כל כך הרבה שמחה לאיד כמו עידית סילמן. בימין במרכז ובשמאל שמחים לראות קריירה כל כך עלובה באה לקיצה".