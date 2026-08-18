פרטים חדשים על המבצע להבאת חלל צה"ל לישראל

במבצע בהובלת אמ"ן ובמאמץ קהילייתי משותף עם המוסד, אותרו עצמותיו של יהודה כ"ץ ז"ל והובאו לישראל. לאחר הבאתם ארצה, נערך הליך זיהוי במרכז לזיהוי חללים של הרבנות הצבאית, בשיתוף חיל הרפואה ומשטרת ישראל.

משפחתו של יהודה כץ ז"ל עודכנה לאורך השנים בדבר המאמצים המתמשכים לאיתורו והשבתו לישראל. עם השלמת המשימה נמסרה למשפחה ההודעה על השבת יקירם. לצערנו, הוריו של יהודה ז"ל, שרה ויוסף כץ לא זכו לקבל את הבשורה.

השבתו לישראל התאפשרה במסגרת מאמצים שהתבססו על מודיעין מדויק, במסגרת שורת פעילויות מודיעיניות ומבצעיות שנמשכו יותר מארבעה עשורים, מאז נפילתו בקרב. לאורך השנים פעלו כתף אל כתף מתאמי השו"ן במשרד ראש הממשלה, והיחידות המבצעיות במוסד ובאמ"ן, לצד השב"כ ואגף כוח האדם בצה"ל.