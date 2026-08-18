פרטים חדשים על המבצע להבאת חלל צה"ל לישראל

במבצע בהובלת אמ"ן ובמאמץ קהילייתי משותף עם המוסד, אותרו עצמותיו של יהודה כ"ץ ז"ל והובאו לישראל. לאחר הבאתם ארצה, נערך הליך זיהוי במרכז לזיהוי חללים של הרבנות הצבאית, בשיתוף חיל הרפואה ומשטרת ישראל.
משפחתו של יהודה כץ ז"ל עודכנה לאורך השנים בדבר המאמצים המתמשכים לאיתורו והשבתו לישראל. עם השלמת המשימה נמסרה למשפחה ההודעה על השבת יקירם. לצערנו, הוריו של יהודה ז"ל, שרה ויוסף כץ לא זכו לקבל את הבשורה.
השבתו לישראל התאפשרה במסגרת מאמצים שהתבססו על מודיעין מדויק, במסגרת שורת פעילויות מודיעיניות ומבצעיות שנמשכו יותר מארבעה עשורים, מאז נפילתו בקרב. לאורך השנים פעלו כתף אל כתף מתאמי השו"ן במשרד ראש הממשלה, והיחידות המבצעיות במוסד ובאמ"ן, לצד השב"כ ואגף כוח האדם בצה"ל.
מדובר בסגירת מעגל, המצטרפת למבצעים קודמים שבהם הושבו לישראל רב-סמל זכריה באומל ז"ל בשנת 2019 ורב-סמל צביקה פלדמן ז"ל בשנת 2025 ובכך הושלמה משימת החזרת כלל נעדרי קרב סולטן יעקב.
השלמת המשימה התאפשרה הודות למאמצי מחקר ואיסוף מודיעיני שנמשכו לאורך השנים. צה"ל והמוסד משתתפים בצער המשפחה וממשיכים לפעול בכלל המאמצים להשבת כלל הנעדרים.
מדברי הרמטכ"ל, רב-אלוף אייל זמיר: ״השבתו של יהודה כץ ז"ל, החלל האחרון מקרב סולטן יעקב היא רגע משמעותי עבור צה"ל ועבור מדינת ישראל. עשרות שנים חלפו, אך חובתנו כלפי נופלינו לא השתנתה - לא נשאיר מאחור אף אחד מאנשינו. היום אנו משיבים את יהודה לקבר ישראל, למשפחתו ולארצנו, וסוגרים מעגל כואב שהחל לפני יותר מארבעה עשורים. זכרם של הלוחמים שנפלו בסולטן יעקב יישאר לעד חלק מהמורשת של צה"ל ומהמחויבות שלנו לדורות הבאים״.
אביו היה במוצאו חסיד צאנז והוא נקרא על שמו של האדמו"ר הקודם יקותיאל יהודה הלברשטאם. מקימה של קרית צאנז וביה"ח לניאדו בנתניה.