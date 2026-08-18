משרד הבריאות מזהיר: הכניסה למים מסוכנת

אזהרה למטיילים בצפון הארץ: משרד הבריאות והמשרד להגנת הסביבה הוציאו הודעה דחופה לציבור ולרשויות המקומיות, לפיה הכניסה לנחלים מרכזיים באזור הצפון עלולה להיות מסוכנת בעת הזו.

האזהרה מגיעה בעקבות בדיקות מים תקופתיות שנערכו בתחילת השבוע (16 ו-17 באוגוסט 2026), בהן התגלו כמויות חריגות של חיידקי קולי צואתי, החורגות באופן משמעותי מהמלצות משרד הבריאות, שעומדות על סף מרבי של 400 חיידקים ב-100 מ"ל מים.

המקומות שבהם נתגלו חריגות והכניסה אליהם אינה מומלצת:

בניאס: מקטע גשר כפר סאלד.

חצבאני: מהגשר הרומי ועד לטיילת מפגש הנחלים (הכניסה לירדן).

נהר הירדן: המקטע החל מגשר יוסף ועד לגשר אריק (כולל גשר להבות הבשן, גשר החמישה, גשר הפקק, מצד עתרת וגשר הדודות).

בריכת המשושים.

נחל ג'ילבון.

הזאכי.

נחל יהודיה: במפלי יהודיה.

נחל צלמון: בבריכת החרוב.

נחל כזיב: באזור עין זיו ועין חרדלית.

במשרד להגנת הסביבה הבהירו כי עד כה לא אותרה סיבה או מקור זיהום ידוע בנחלים הללו.

הבדיקות מבוצעות בשגרה מדי שבועיים על ידי פקחי רשות הטבע והגנים בנקודות קבועות בנחלי הגליל והגולן. במשרדי הממשלה מדגישים כי הדיגום והמעקב יימשכו, והודעות עדכון יפורסמו בהתאם לממצאים בשטח.