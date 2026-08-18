אירוע בטחוני חריג בעוטף עזה

עוטף עזה ( אילוסטרציה. פלאש 90 )

אירוע חריג נרשם בעוטף עזה: עפיפון ועליו כיתוב בשפה הערבית אותר ביער שמחוני. מבדיקה ראשונית שערכו הגורמים בשטח עולה כי העפיפון הגיע מכיוון רצועת עזה, כאשר לא נצפה חפץ נוסף שהיה מחובר אליו.

עם קבלת הדיווח הוזעקו למקום כוחות הביטחון של היישובים הסמוכים כפר עזה ונחל עוז, לצד כוחות צה"ל, שהחלו בבדיקת נסיבות האירוע.

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מהמועצה האזורית שער הנגב נמסר כי בשלב זה אין שינוי בהנחיות המיועדות לתושבים. עוד הבהירו במועצה: "אנו רואים בחומרה כל אירוע מסוג זה במרחב שלנו ונמצאים בקשר הדוק עם גורמי הביטחון להשלמת הבדיקה"