היועמ"שית מנחיתה מכה כואבת על החרדים

היועמ"שית גלי בהרב מיארה ( אורן בן חקון / פלאש90 )

היועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב מיארה, דורשת להרחיב את צעדי האכיפה הכלכלית האישית נגד בחורי ישיבות, והורתה לצבא ולמשטרה לחזור לבצע מעצרים יזומים.

מיארה קיימה דיון מעקב בנושא אכיפת חובת הגיוס ויישום פסיקת בג"ץ, שבסיומו נקבע כי יש להגביר את צעדי האכיפה נגד משתמטים משירות. היועמ"שית הדגישה כי אמנם יש עלייה בנתוני גיוס החרדים, אך תופעת ההשתמטות עדיין נרחבת - והיקף המשתמטים בני הציבור החרדי הוא כ-80% מכלל המשתמטים. לפי היועמ"שית, גורמי המקצוע העלו כי ביחס לשנת הגיוס החולפת, הוצאת צווי הגיוס לכלל חבי הגיוס החרדים, האכיפה המוגברת, הכלכלית-האישית, והתאמת מסלולי השירות - התבררו כאפקטיביים.

עוד באותו נושא עופר וינטר מתפוצץ: "חלאס עם השקרים האלו" חדשות סרוגים

הדיון, שהתקיים בתחילת החודש בהשתתפות נציגי צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר, משרד המשפטים, משטרת ישראל, רשות האוכלוסין ומערך הדיגיטל, עסק בסיכום שנת הגיוס שהסתיימה ב-30 ביוני 2026. לפי הנתונים שהציג הצבא, בשנת הגיוס החולפת התגייסו 4,298 מבני הציבור החרדי, לעומת 2,811 בשנה שלפניה, ומספר הלוחמים החרדים עלה בכ-31%.

גורמי המקצוע הצביעו על ארבעה גורמים מרכזיים שלדבריהם תרמו לעלייה: הוצאת צווי גיוס לכלל חייבי הגיוס, צעדי אכיפה אזרחיים-כלכליים, אכיפה פלילית והרחבת מסלולי השירות הייעודיים לחרדים. מנגד, גורמי משרד האוצר טענו כי הציפייה לחוק שיפטור בני ישיבות מחובת הגיוס האישית ויבטל צעדי אכיפה יצרה תמריץ שלילי משמעותי לגיוס.

עוד נקבע כי על צה"ל, בסיוע המשטרה, לפעול לאכיפה שוויונית של חובת הגיוס. גורמי הצבא והמשטרה נדרשו להעביר עד 30 באוגוסט תוכנית אכיפה סדורה שתפרט את הפעולות היזומות המתוכננות נגד משתמטים.