עם עופר וינטר | חודשיים לבחירות: חיבור חדש בימין

פעיל ההסברה יוסף חדאד, שרשם לאחרונה באופן רשמי מפלגה חדשה בשם "ישראל אמיצה", נמצא במגעים מתקדמים לחיבור פוליטי עם תת-אלוף במילואים עופר וינטר ועם האם השכולה ללי דרעי.

על פי דיווח של דפנה ליאל ב-N12, השלושה פועלים בשבועות האחרונים על גיבוש הסכם לריצה משותפת.

עוד עולה מהדיווח כי כחלק מהטקטיקה של הגורמים המעורבים, במידה והמהלך יבשיל ויגיע לכדי הסכמות סופיות, ההודעה הרשמית על החיבור תצא רק ברגע האחרון שלפני סגירת הרשימות. המטרה מאחורי מהלך זה היא לצמצם ככל הניתן לחצים פוליטיים צפויים, בין היתר מצדו של ראש הממשלה בנימין נתניהו.