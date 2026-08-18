ברוך מרזל מבהיר: זה מה שיש לי נגד אמיר אוחנה

ברוך מרזל ( יונתן זינדל/ פלאש 90 )

איש הימין ברוך מרזל תקף היום (שלישי) את השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר, וטען כי הוא התרחק מהקו שבו החזיקו השניים בעבר. ברזל האשים את בן גביר בתמיכתו ביו"ר הכנסת, אמיר אוחנה.

“מדהים לראות איך השר איתמר בן גביר, שאירגן יחד איתי את מצעדי הבהמות ואת ההפגנות נגד מצעדי התועבה, מצא את עצמו תומך ומחזק את אמיר אוחנה”, כתב מרזל. לאחר מכן, פעילי ימין רבים תקפו את מרזל, טענו כי הוא מעורר מחלוקת בימין וקראו לו לחזור בו מדבריו.

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בעקבות כך, פרסם מרזל הודעת הבהרה ובה הוא כתב: "הבהרה חשובה: לא כתבתי את הפוסט על אמיר אוחנה בגלל נטייתו המינית, בדיוק כמו שאין לי שום בעיה עם מועמדים אחרים שלא שומרים שבת.

‏באופן כללי אני נגד כפייה ובעד חירות הפרט, אבל כשהוא צועד במצעדי גאווה שהם סמל מובהק לפרוגרסיביות ולחילול השם, בפרט כשתהלוכה כזו מתקיימת בירושלים אסור לתמוך באדם כזה".

עוד כתב מרזל: "בגלל הדברים הטובים האחרים שאוחנה עשה לא כתבתי את הדברים לפני הפריימריז כדי לא לפגוע בו, אבל לתמוך בזה? הרי אתה בעצמך עמדת וצעקת "זה לא גאווה, זו תועבה".