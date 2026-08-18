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מזל טוב: הלל שכנזי התארסה עם נתנאל פולק

כשנה וחצי לאחר נפילתו של סגן מפקד פלוגה 932 בקרב בצפון הרצועה, בישרה אלמנתו על אירוסיה לנתנאל פולק: "מודים על שפע של טוב וחסד"

18:51
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הלל שכנזי, אלמנתו של סרן איתן ישראל שכנזי ז"ל שנפל בלחימה ברצועת עזה, הודיעה על אירוסיה לנתנאל פולק.

בהודעה משותפת שפרסמו השניים הם ציינו את הציטוט "עת שערי רצון להפתח", והוסיפו: "מודים לה' על פתיחת ורוחב הלב, על שפע של טוב וחסד. לאורם ומכוחם של המוסרים נפשם על תקומתנו, שמחים להודיע שהתארסנו".

בעלה של הלל, סרן איתן ישראל שכנזי ז"ל, תושב עלי, שימש כסגן מפקד פלוגה בגדוד 932 של חטיבת הנח"ל. הוא נפל בקרב בצפון רצועת עזה בינואר 2025, והוא בן 24 בנפילתו.

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