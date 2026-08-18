לא עוד עוף ותפוחי אדמה: הטריק הקטן שהופך אותם למנה מושלמת

אם אתם מחפשים ארוחת צהריים פשוטה אבל קצת פחות שגרתית, השילוב הזה עושה את העבודה: תפוחי אדמה רכים מבפנים וקריספיים מבחוץ, לצד נתחי עוף עסיסיים ומתובלים. מוסיפים רוטב שום מהיר - ויש מנה שלמה שלא דורשת יותר מדי התעסקות.
מצרכים
לתפוחי האדמה:
- 8-10 תפוחי אדמה קטנים
- 2 כפות שמן זית
- חצי כפית פפריקה מתוקה
- חצי כפית אבקת שום
- מלח ופלפל שחור
לעוף:
- 500 גרם פרגיות חתוכות לקוביות
- כף שמן זית
- כפית פפריקה מתוקה
- חצי כפית פפריקה מעושנת
- חצי כפית אבקת שום
- מלח ופלפל שחור
לרוטב השום:
- 3 כפות מיונז
- כף מיץ לימון
- שן שום כתושה
- מעט מלח
אופן ההכנה
- מבשלים את תפוחי האדמה במים מומלחים עד שהם רכים מספיק למעיכה, אך לא מתפרקים.
- מסננים ומניחים את תפוחי האדמה על תבנית מרופדת בנייר אפייה. בעזרת תחתית של כוס מועכים בעדינות כל תפוח אדמה.
- מזלפים שמן זית, מתבלים בפפריקה, אבקת שום, מלח ופלפל ומכניסים לתנור שחומם מראש ל-220 מעלות למשך כ-25 דקות, עד שתפוחי האדמה זהובים וקריספיים. אפייה בחום גבוה מסייעת לקבלת השחמה ופריכות טובה יותר.
- בזמן שתפוחי האדמה בתנור, מערבבים את הפרגיות עם שמן הזית והתבלינים ומעבירים למחבת חמה.
- צורבים את הפרגיות במשך כ-8-10 דקות, תוך ערבוב מדי פעם, עד שהן שחומות ומבושלות לחלוטין.
- מערבבים בקערה קטנה מיונז, מיץ לימון, שום ומעט מלח עד לקבלת רוטב אחיד.
- מסדרים את תפוחי האדמה הקריספיים לצד הפרגיות, מזלפים מעל מעט מרוטב השום ומגישים חם. אפשר להוסיף פטרוזיליה קצוצה מעל.