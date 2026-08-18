לא עוד עוף ותפוחי אדמה: הטריק הקטן שהופך אותם למנה מושלמת

פרגיות ותפוחי אדמה ( צילום: AI )

אם אתם מחפשים ארוחת צהריים פשוטה אבל קצת פחות שגרתית, השילוב הזה עושה את העבודה: תפוחי אדמה רכים מבפנים וקריספיים מבחוץ, לצד נתחי עוף עסיסיים ומתובלים. מוסיפים רוטב שום מהיר - ויש מנה שלמה שלא דורשת יותר מדי התעסקות.