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לא עוד עוף ותפוחי אדמה: הטריק הקטן שהופך אותם למנה מושלמת

ארוחת צהריים פשוטה שהופכת למנה שאי אפשר לעמוד בפניה: תפוחי אדמה מעוכים וקריספיים, עוף עסיסי ומתובל ורוטב שום שמחבר את הכול לביס מושלם

18:44
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פרגיות ותפוחי אדמה (צילום: AI)

אם אתם מחפשים ארוחת צהריים פשוטה אבל קצת פחות שגרתית, השילוב הזה עושה את העבודה: תפוחי אדמה רכים מבפנים וקריספיים מבחוץ, לצד נתחי עוף עסיסיים ומתובלים. מוסיפים רוטב שום מהיר - ויש מנה שלמה שלא דורשת יותר מדי התעסקות.

מצרכים

לתפוחי האדמה:

  • 8-10 תפוחי אדמה קטנים
  • 2 כפות שמן זית
  • חצי כפית פפריקה מתוקה
  • חצי כפית אבקת שום
  • מלח ופלפל שחור

לעוף:

  • 500 גרם פרגיות חתוכות לקוביות
  • כף שמן זית
  • כפית פפריקה מתוקה
  • חצי כפית פפריקה מעושנת
  • חצי כפית אבקת שום
  • מלח ופלפל שחור

לרוטב השום:

  • 3 כפות מיונז
  • כף מיץ לימון
  • שן שום כתושה
  • מעט מלח

אופן ההכנה

  1. מבשלים את תפוחי האדמה במים מומלחים עד שהם רכים מספיק למעיכה, אך לא מתפרקים.
  2. מסננים ומניחים את תפוחי האדמה על תבנית מרופדת בנייר אפייה. בעזרת תחתית של כוס מועכים בעדינות כל תפוח אדמה.
  3. מזלפים שמן זית, מתבלים בפפריקה, אבקת שום, מלח ופלפל ומכניסים לתנור שחומם מראש ל-220 מעלות למשך כ-25 דקות, עד שתפוחי האדמה זהובים וקריספיים. אפייה בחום גבוה מסייעת לקבלת השחמה ופריכות טובה יותר.
  4. בזמן שתפוחי האדמה בתנור, מערבבים את הפרגיות עם שמן הזית והתבלינים ומעבירים למחבת חמה.
  5. צורבים את הפרגיות במשך כ-8-10 דקות, תוך ערבוב מדי פעם, עד שהן שחומות ומבושלות לחלוטין.
  6. מערבבים בקערה קטנה מיונז, מיץ לימון, שום ומעט מלח עד לקבלת רוטב אחיד.
  7. מסדרים את תפוחי האדמה הקריספיים לצד הפרגיות, מזלפים מעל מעט מרוטב השום ומגישים חם. אפשר להוסיף פטרוזיליה קצוצה מעל.

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