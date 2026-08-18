אבישי בן חיים מזהיר: "השמאל משתמש בך"

הפרשן אבישי בן חיים, הזהיר היום (שלישי) את יו"ר מפלגת ישר!, גדי איזנקוט, וטען כי מחנה השמאל משתמש בו.

בפתח דבריו כתב איזנקוט: "הטרגדיה המזרחית של גדי איזנקוט. ההגמוניה משתמשת בו. אז למה ההגמוניה משמאל מציבה מזרחי כמו איזנקוט כמועמד שלה כראש ממשלה? שואלים אותי שוב ושוב.

‏הנה התשובה: כדי להשתמש בו. הדגל המרכזי של המחנה שהעמיד את איזנקוט בראשו הוא החרמת הזרם המזרחי המרכזי, החרמת הליכודניקים של ישראל השנייה אשר אינם ממושמעים להגמוניה, החרמת הליכודניקים המשרתים בצה''ל, שמסרו ומוסרים נפש בהגנה על המדינה, והעדפת התנועה האסלמית עליהם".

‏עוד כתב בן חיים: "גדי איזנקוט היקר. השמאל הפוסט ציוני והאנטי מזרחי משתמש בך (כן, זה הולך ביחד – יש קורלציה בולטת בין אנטי לאומיות לבין אנטי מזרחיות). הם משתמשים בך כדי לדכא את מהפך 77 של מנחם בגין.

‏זה התפקיד ההיסטורי הפוסט ציוני שבשבילו הם נתנו למזרחי יקר כמוך הנהגה: בגין חולל את מהפך השוויון והכניס את המזרחים לישראליות. איזנקוט קיבל תפקיד מההגמוניה: לבטל את מהפך השוויון ולהוציא את המזרחים מהישראליות, להחזיר להגמוניה את השלטון ולהוציא את המזרחים שבגין הכניס לישראליות, להדיר ולהחרים אותם ולהכניס במקומם לממשלה (וגם ללבבות ולזהות. זה מהלך העומק הפוסט ציוני שעוד אסביר) את התנועה האסלאמית".