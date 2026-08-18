אחרי ההפוגה: זה היום בו ישראל תשוב לבעור. תחזית מזג אוויר

( Dugguphotovala / שאטרסטוק )

מזג אוויר בימים הקרובים ישוב להיות חם מהרגיל. תחול עלייה בטמפ' וישררו עומסי חום כבדים בכל הארץ.

יום רביעי: מעונן חלקית עד בהיר, תחול עליה קלה בטמפרטורות בהרים ובפנים הארץ. יום חמישי: מעונן חלקית עד בהיר, תחול עליה נוספת בטמפרטורות והכבדה בעומסי החום, בעיקר בפנים הארץ ובהרים. הביל במישור החוף. יום שישי: תחול עליה קלה נוספת בטמפרטורות, אשר תהיינה גבוהות מהרגיל לעונה, בעיקר בפנים הארץ ובהרים. הביל במישור החוף.

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יום שבת: מעונן חלקית עד בהיר, עם ירידה קלה בטמפרטורות בעיקר בפנים הארץ ובהרים, אולם יוסיף להיות חם מעט מהרגיל, והביל במישור החוף.

יום ראשון: ללא שינוי ניכר.