סרוגים
חדשות בארץ

אחרי ההפוגה: זה היום בו ישראל תשוב לבעור. תחזית מזג אוויר

מזג אוויר בימים הקרובים ישוב להיות חם מהרגיל. תחול עלייה בטמפ' וישררו עומסי חום כבדים בכל הארץ. תחזית מזג אוויר

18:29
תגובות
(Dugguphotovala / שאטרסטוק)

מזג אוויר בימים הקרובים ישוב להיות חם מהרגיל. תחול עלייה בטמפ' וישררו עומסי חום כבדים בכל הארץ.

יום רביעי: מעונן חלקית עד בהיר, תחול עליה קלה בטמפרטורות בהרים ובפנים הארץ.

יום חמישי: מעונן חלקית עד בהיר, תחול עליה נוספת בטמפרטורות והכבדה בעומסי החום, בעיקר בפנים הארץ ובהרים. הביל במישור החוף.

יום שישי: תחול עליה קלה נוספת בטמפרטורות, אשר תהיינה גבוהות מהרגיל לעונה, בעיקר בפנים הארץ ובהרים. הביל במישור החוף.

חדשות סרוגים

יום שבת: מעונן חלקית עד בהיר, עם ירידה קלה בטמפרטורות בעיקר בפנים הארץ ובהרים, אולם יוסיף להיות חם מעט מהרגיל, והביל במישור החוף.

יום ראשון: ללא שינוי ניכר.

סרוגים premium

המהדורה המובחרת!

הטבת השקה מיוחדת:

במקום 39 בחודש עכשיו ב 0
סקר
עקבו אחרינו גם ב -
הצטרפו אלינו