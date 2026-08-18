מפתיע: הח"כית מ'ישראל ביתנו' יוצאת להגנת שופטי בג"ץ  

חברת הכנסת יוליה מלינובסקי (ישראל ביתנו), שיזמה את חוקי אונר"א, התייחסה היום (שלישי) להחלטת בג"ץ לדחות את העתירות נגד חוקי אונר"א.
בדבריה יצאה מלינובסקי להגנת שופטי בג"ץ ומסרה: "כצפוי שופטי בג"ץ דחו את העתירות נגד חוקי אונר"א שחוקקתי. כל הקמפיין הפוליטי שניסה לצייר את בג"ץ כשמאלני שיבטל את החוקים הוכח כציני. כשיודעים איך לחוקק חוקים ולא לתקוע אצבעות לעיניים, אין מה לדאוג מפסילתם.
לאחר שזה נאמר, יש לציין כי הממשלה עדיין לא הורתה על פינוי מתחמי אונר"א בכפר עקב ובשטחי C. אם זה לא יתבצע עד לסוף השבוע, אגיש ביחד עם ארגון בצלמו עתירה לבג"ץ נגד הממשלה כדי שהשופטים יחייבו את שר הביטחון למלא את חוקי המדינה".
נזכיר כי לפני מספר חודשים, ברוב של 59 תומכים מול שבעה מתנגדים, החוק להפסקת פעילות אונר"א עבר בכנסת בקריאה שנייה ושלישית ונכנס לספר החוקים.
החוק מטיל מגבלות תשתיתיות וכלכליות מחמירות על הארגון. שירותי החשמל, המים והגז יופסקו לכל נכס שבו אונר"א רשומה כצרכנית. בנוסף, נאסר על גופים פיננסיים לספק לארגון שירותי בנקאות או תשלום. ספקי התקשורת יחויבו לנתק את שירותי הבזק לארגון.
סנקציות אלו יחלו גם על כל גורם שינסה לפעול בשם אונר"א או מטעמה. היבט מרכזי נוסף בחוק הוא הסמכת המדינה והרשות המקומית לתפוס חזקה בתוך 30 יום במקרקעין המוחזקים על ידי אונר"א, בפרט במתחמים המוגדרים בירושלים ובכפר עקב.