מפתיע: הח"כית מ'ישראל ביתנו' יוצאת להגנת שופטי בג"ץ  

חברת הכנסת יוליה מלינובסקי (ישראל ביתנו), שיזמה את חוקי אונר"א, התייחסה היום (שלישי) להחלטת בג"ץ לדחות את העתירות נגד חוקי אונר"א.

בדבריה יצאה מלינובסקי להגנת שופטי בג"ץ ומסרה: "כצפוי שופטי בג"ץ דחו את העתירות נגד חוקי אונר"א שחוקקתי. כל הקמפיין הפוליטי שניסה לצייר את בג"ץ כשמאלני שיבטל את החוקים הוכח כציני. כשיודעים איך לחוקק חוקים ולא לתקוע אצבעות לעיניים, אין מה לדאוג מפסילתם.

לאחר שזה נאמר, יש לציין כי הממשלה עדיין לא הורתה על פינוי מתחמי אונר"א בכפר עקב ובשטחי C. אם זה לא יתבצע עד לסוף השבוע, אגיש ביחד עם ארגון בצלמו עתירה לבג"ץ נגד הממשלה כדי שהשופטים יחייבו את שר הביטחון למלא את חוקי המדינה".