השירות המטאורולוגי בעדכון חריג: "שיא של 136 שנה"

השירות המטאורולוגי פרסם סיכום מקיף של אירוע הגשם החריג שפקד את אזורנו בימים האחרונים, ממנו עולה כי מדובר באירוע יוצא דופן הן בכמויות המשקעים שנמדדו והן באזורים הפנימיים שבהם ירד הגשם.

על פי הנתונים, ב-15 באוגוסט נרשמו כמויות משקעים יוצאות דופן בהרי יהודה. בתחנת סנט אן שבעיר העתיקה בירושלים נמדדו 30 מ"מ, במעלה אדומים נרשמו 26 מ"מ, בכרמי צור 20 מ"מ ובראש צורים 18 מ"מ. בשירות המטאורולוגי מציינים כי מתחילת המדידות באמצע המאה ה-19 לא נמדדו בהרי יהודה כמויות גשם כאלה בחודשים יולי ואוגוסט, כאשר השיא הקודם עמד על כמות זעומה של 2 מ"מ בלבד בשנת 1890. מבדיקת מכ"ם באזור הר הזיתים והר הצופים עולה כי ייתכן שהכמויות היו אף גדולות יותר, והן ירדו בעוצמות שעתיות גבוהות בעלות זמן חזרה של פעם ב-20 שנה.

למחרת, ב-16 באוגוסט, התמקדו המשקעים בבקעת הירדן, שם נרשמו כמויות דו-ספרתיות חסרות תקדים לחודשי הקיץ: ביישוב רועי נמדדו 28 מ"מ, בגתית 12 מ"מ ובבקעות 10 מ"מ.

שינויי האקלים והתחממות כדור הארץ

בשירות המטאורולוגי מסבירים כי ירידת גשמים בחודשי הקיץ המרכזיים אינה חריגה לחלוטין, אך לרוב מדובר בגשמים קלים המתרכזים בקרבת החוף ובגליל המערבי. גשמים בכמויות דו-ספרתיות המגיעים לאזורים פנימיים נחשבים לחריגים ביותר.

עם זאת, בשני העשורים האחרונים נרשמה עלייה בשכיחות המקרים הללו – הן בחודשי הקיץ המרכזיים (יולי ואוגוסט) והן בחודשי השוליים (יוני וספטמבר). המטאורולוגים מעריכים כי ניתן לקשור מגמה זו להתחממות הגלובלית, המתעצמת ביתר שאת בשנות אל-ניניו.

גל גשמים אזורי במזרח התיכון ובצפון אפריקה

האירוע החריג לא פקד רק את ישראל, אלא הורגש היטב גם במדינות השכנות. בירדן, האירוע בבקעה גלש לממלכה וגרם שם לשטפונות מקומיים חריגים. בסוריה, כבר בליל שבת (14/15 באוגוסט), נמדדו כ-130 מ"מ של גשם בעיר החוף לטאקיה.

במקביל, גשמים משמעותיים נרשמו בקווי רוחב נמוכים באלג'יריה, טוניסיה, מצרים (במרסא מטרוח) וכן בכווית. בשירות המטאורולוגי מסכמים כי העובדה שהגשמים התרחשו בסמיכות זמנים כה הדוקה באזורים רבים שאמורים להיות תחת ירידת אוויר המונעת משקעים – מהווה תופעה חריגה מאוד כשלעצמה.