גדי איזנקוט עולה למתקפה נגד הליכוד 

מפלגת ישר! בראשות גדי איזנקוט, באמצעות עו"ד אורי הברמן ועו"ד עדי מרינברג דוחה את טענות הליכוד ואת דרישתה להסרת סרטון הג'ינגל של המפלגה, וקובעת כי הסרטון אינו מפר את הוראות חוק הבחירות וכי אין כל בסיס משפטי להסרתו.

בהודעת המפלגה שנמסרה כעת (שלישי) נטען כי "הניסיון של הליכוד להפוך את שאלת הסימון לעילה להסרת הסרטון הוא ניסיון נוסף לפגוע בביקורת פוליטית לגיטימית. ביקורת פוליטית, גם כשהיא חריפה, נמצאת בליבת חופש הביטוי הפוליטי".

עוד נמסר כי "אלו אינן שאלות של תגית או סימון, אלא ביטוי נוסף לפער בין מפלגת הליכוד של היום לבין הערכים שעליהם היא התיימרה להיבנות".

במכתב התגובה לעו"ד אילן בומבך, מבהירה המפלגה כי הטענה בדבר הפרת חובת הסימון על שימוש ב״נחזות עמוקה״ מבוססת על הנחת מוצא שגויה. הסרטון מורכב מתיעודים אמיתיים ואותנטיים של אירועים, פרסומים וסרטונים קיימים. לא נוצרו באופן מלאכותי דמויות, מקומות או אירועים, לא נעשה שימוש בקולו של אדם כלשהו מטעם הליכוד ולא נוצרו אמירות שלא נאמרו.

הפער הוא לא בתגית, אלא במציאות עצמה. הג׳ינגל שמלווה את הסרטון נכתב באמצעות AI, והדבר צוין במפורש. אבל הסרטון עצמו מורכב כולו מחומרים אמיתיים. אין בו ולו פוטג׳ אחד שנוצר בבינה מלאכותית. הטרור, האסונות בתקופת ממשלת נתניהו, ההפגנות נגד הגיוס וחברי הליכוד החשודים בפלילים, כולם מתארים את המציאות כפי שהיא. לא יצרנו מציאות מדומה ולא הצגנו תיעוד מזויף, הצגנו את המציאות של ישראל כפי שהיא.

צורם במיוחד כי מפלגת הליכוד, שסיימה זה עתה את הפריימריז שלה, בוחרת לעסוק בניסיון נואש לפגוע במועמד המוביל להחליף את ראש הממשלה, במקום לעסוק בכישלונותיה ובאחריותה. מפלגה שבה ברשימת המועמדים משובצים חמישה שרים שכיהנו בקבינט ב-7 באוקטובר, שרים שהתנגדו לתמרון הקרקעי ברצועת עזה, ושבה רק שתי נשים שובצו בשתי העשיריות הראשונות. אלו אינן שאלות של תגית או סימון, אלא ביטוי נוסף לפער בין מפלגת הליכוד של היום לבין הערכים שעליהם היא התיימרה להיבנות.

במקום לעסוק בחיזוק צה"ל, בגיוס לשירות ובמענה לאתגרים הביטחוניים שישראל ניצבת בפניהם, הליכוד בוחר להשקיע את זמנו ומרצו בניסיון לפגוע במועמד המוביל לראשות הממשלה בכל דרך אפשרית. זהו ניסיון נואש להסיט את הדיון מהמציאות ומהפער הערכי שנוצר, אך הציבור הישראלי ראוי ליותר מכך, מפלגת שלטון שנלחמת על ביטחון ישראל ולא על מחיקת הביקורת כלפיה.

הניסיון של הליכוד להפוך את שאלת הסימון לעילה להסרת הסרטון הוא ניסיון נוסף לפגוע בביקורת פוליטית לגיטימית. ביקורת פוליטית, גם כשהיא חריפה, נמצאת בליבת חופש הביטוי הפוליטי.