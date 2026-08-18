אליסף פרץ בתגובה ראשונה לסערה

בעקבות דבריו של חבר מפלגתו, חילי טרופר בדבר ישיבה בממשלת נתניהו, איש החינוך והפעיל החברתי אליסף פרץ מפרסם הבהרה מפורטת בנוגע לתנאים והקווים האדומים של מפלגתו להשתתפות בממשלה עתידית.

"שאלתם, אז חשוב לי לעשות סדר", פתח פרץ את דבריו והציג את העמדה הנחרצת בנוגע לתרחיש של ממשלת ימין צרה: "לא נשלים 61 לנתניהו לממשלה צרה עם המפלגות החרדיות. למה? כי נקבל בדיוק את אותה הממשלה כמו עכשיו. לא עשינו כלום!".

לצד זאת, פרץ סימן את המתווה המועדף עליו לקואליציה הבאה: "אם תקום ממשלה ציונית רחבה יחד עם איזנקוט, בנט, ליברמן והליכוד - ברור שנהיה חלק".

בדבריו הדגיש פרץ כי אין מדובר בחרם אישי או פסילה של ציבור שלם: "אנחנו לא מחרימים. ברור שמצביעי הליכוד ציוניים. אבל מה לעשות שהמפלגה בחרה לקדם חוקים לא ציוניים, ואת זה אסור לקבל".

את דבריו חתם בהצגת עקרונות היסוד שיהוו תנאי לסגירת קואליציה עתידית: "נשב רק עם מפלגות ציוניות שיקדמו חוק גיוס אמיתי, ועדת חקירה ממלכתית, הגבלת כהונה, הפסקת הפילוג והשיסוי וריפוי של העם שלנו".