חוצה את הקווים: חבר מפלגתו של גנץ עובר לליברמן

( יונתן זינדל/ פלאש90 )

עו"ד יונתן יעקובוביץ', שכיהן כחבר מועצת העיר הרצליה מטעם סיעת "המחנה הממלכתי", מודיע על הצטרפותו למפלגת ישראל ביתנו ועל תמיכתו ביו"ר המפלגה, ח"כ אביגדור ליברמן.

יעקובוביץ' הוא עורך דין בתחום המסחרי-אזרחי, יזם ומנהל פיתוח עסקי, בעל ניסיון של כ-15 שנה בעולמות המשפט, העסקים והעשייה הציבורית. לאורך השנים הקים והוביל חברות, ניהל פיתוח עסקי והוביל עסקאות מורכבות בתחומי הטכנולוגיה, התשתיות והנדל"ן, לצד עבודה מול רשויות מקומיות וגופים ציבוריים. במקביל לפעילותו העסקית, יעקובוביץ' מוביל מאבקים סביבתיים, משמש כנציג קהילת הגולשים בוועדות התכנון הארציות, ונמנה עם יוזמי ומובילי התוכנית "עיר ללא פלסטיק".

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"החלטתי להצטרף לישראל ביתנו ולליברמן כיוון שהוא המנהיג שישראל צריכה בעת הזו - חזק, מנוסה, עם תפיסת עולם ברורה ואומץ לקבל החלטות ולעמוד מאחוריהן", מסר עו"ד יונתן יעקובוביץ' בעקבות המעבר. "אני מאמין בדרך שהוא מוביל: ביטחון ללא פשרות, שוויון אמיתי בנטל ובעיקרון 'חיה ותן לחיות', מדינה יהודית שמכבדת את המסורת, לצד החופש של כל אדם לחיות על פי דרכו, בלי כפייה".