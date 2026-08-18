אולפן חדשות 13 ( יח"צ )

מגיש ערוץ 13 רביב דרוקר, התייחס כעת (שלישי) לתוצאות הפריימריז במפלגת הליכוד, והתבטא בצורה חריפה נגד חברי הכנסת שנבחרו במקומות הלא ריאלים.

בדבריו מסר דרוקר: "אכן חגיגת דמוקרטיה בליכוד ואנחנו בהחלט נחגוג את הבעיטה המפוארת שקיבלו מאי גולן, עידית סילמן, אבי דיכטר, חנוך מיליביצקי וכל מי שמכר כל גרם של עצמאות רק כדי להיבחר וגילה שזה לא מספיק".

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