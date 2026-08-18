מגיש ערוץ 13 רביב דרוקר, התייחס כעת (שלישי) לתוצאות הפריימריז במפלגת הליכוד, והתבטא בצורה חריפה נגד חברי הכנסת שנבחרו במקומות הלא ריאלים.
בדבריו מסר דרוקר: "אכן חגיגת דמוקרטיה בליכוד ואנחנו בהחלט נחגוג את הבעיטה המפוארת שקיבלו מאי גולן, עידית סילמן, אבי דיכטר, חנוך מיליביצקי וכל מי שמכר כל גרם של עצמאות רק כדי להיבחר וגילה שזה לא מספיק".
נזכיר כי עם סיום ספירת הקולות מהפריימריז בליכוד, נקבע כי השר אלי כהן הוא הזוכה הגדול כשקיבל את רוב קולות המתפקדים וישובץ במקום השני ברשימה. יו"ר הכנסת אמיר אוחנה הגיע למקום השני, ושר המשפטים יריב לוין במקום השלישי.
כעת הרכב הרשימה הסופי ייקבע בהתאם לשריונים של ראש הממשלה בנימין נתניהו, שיוצבו במקומות 3, 4, 5, 9, 11, 15, 18, 26 ו-29.
כך תיראה רשימת הליכוד:
1. בנימין נתניהו
2. אלי כהן
3. שריון נתניהו
4. שריון יו"ר (ישראל כ״ץ)
5. שריון יו"ר (גדעון סער)
6. אמיר אוחנה
7. יריב לוין
8. מירי רגב
9. שריון נתניהו
10. אופיר כץ
11. שריון יו"ר (אורן דוברינסקי)
12. יואב קיש
13. מיקי זוהר
14. אלמוג כהן
15. שריון יו"ר (?)
16. שיקלי עמיחי
17. דודי אמסלם
18. שריון יו"ר (חיים כץ)
19. משה סעדה
20. טלי גוטליב
21. שלמה קרעי
22. דוד ביטן
23. בועז ביסמוט
24. ניר ברקת
25. גילה גמליאל
26. שריון נתניהו
27. מחוז ירושלים – ארז תדמור
28. מחוז תל אביב – שלמה לרנר
29. שריון יו"ר
30. מחוז נגב – משה פרץ
31 מחוז גליל עמקים – שוקי אוחנה
32. זאב אלקין
33. עמית הלוי
34. אשה חדשה – קרן אטיאס בובליל
35. מחוז מועצות אזורית - שרון סעדה
36. מחוז חוף - אפי נווה
38. אביחי בוארון
39. צעיר - נתנאל אוחיון
40. הבטחת ייצוג לאישה - מאי גולן
הדרעקר כתב השמאל הקיצוני.