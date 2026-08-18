עימות חריף בין מתפקדי הליכוד: "מעודדים חרדים להשתמט"

מתפקדי הליכוד ( צילום: סרוגים )

על רקע מאות המתפקדים החרדים שהגיעו לקלפי בפריימריז של הליכוד בבית שמש, התפתח במקום עימות חריף בין שני פעילי ליכוד סביב אחת הסוגיות הנפיצות ביותר בממשלה ובמפלגה: גיוס החרדים לצה"ל וההשפעה של הציבור החרדי על הליכוד מבפנים.

מצד אחד עמד פעיל הליכוד הדתי שמתח ביקורת על הגעתם של מתפקדים חרדים שאינם בהכרח מצביעי המפלגה בבחירות לכנסת. מולו עמד פעיל חרדי, שגדל בחסידות גור, שירת כלוחם בנצח יהודה ואף פוקד בעצמו חרדים לליכוד. בין השניים התפתח ויכוח ממושך בשיחה עם סרוגים על השאלה האם ההתפקדות החרדית היא ניסיון פסול להשפיע על המפלגה - ובעיקר על הדרך שבה ישראל צריכה להתמודד עם סוגיית הגיוס. צפו בוויכוח החריף של פעילי הליכוד

"שירתי בנצח יהודה, הייתי לוחם"

הפעיל החרדי דחה את הטענה שלפיה עצם העובדה שמתפקדים חרדים אינם מצביעים בהכרח לליכוד בבחירות הופכת את התפקדותם לבעייתית.

לדבריו, הוא עצמו גדל בחסידות גור ושירת כלוחם בנצח יהודה. "שירתי בנצח יהודה, הייתי לוחם. האחים שלי כולם שירתו בצה"ל, חוץ מזה שנהרג במירון", סיפר.

הוא הסביר כי אחת הסיבות שבגללן הוא מעודד חרדים להתפקד לליכוד היא האפשרות להשפיע מתוך מפלגת השלטון. בין היתר סיפר כי לאחר שאחיו נהרג באסון מירון, הוא ביקש לקדם טיפול ותיקון של הליקויים במקום באמצעות קשר עם שרים וחברי כנסת.

לטענתו, אין פסול בכך שמתפקדים חרדים מבקשים לחזק מועמדים בליכוד שהם חשים שמבינים את הציבור שלהם. לדבריו, זו אינה החדרה של "סוסים טרויאניים" למפלגה, אלא בחירה בין מועמדים קיימים בהתאם לעמדותיהם.

"היום אתה מעודד אותם להשתמט"

מולו נטען כי הבעיה אינה רק עצם ההתפקדות, אלא המדיניות שמקדמים נבחרי הציבור הזוכים לתמיכה החרדית.

"היום אתה מעודד אותם להשתמט", הטיח בו פעיל הליכוד הדתי. "אתה לא נותן תקציבים לישיבות הסדר חרדיות, ואתה מעודד אנשים להשתמטות על ידי קצבאות. לא משתלם להם להתגייס לצה"ל, אין להם עידוד. מבחינה חברתית מנדים אותם, אין להם לגיטימציה חברתית".

לדבריו, המדינה כבר השקיעה משאבים רבים בניסיון להתאים מסגרות צבאיות לציבור החרדי, אך גם צעירים שאינם לומדים אינם מתגייסים במספרים הנדרשים. הוא הצביע בין היתר על חטיבת החשמונאים ועל המאמצים ליצור מסגרות המותאמות לאורח החיים החרדי.

"גיוס חרדים הוא תהליך ארוך טווח"

הפעיל החרדי השיב כי הוא דווקא תומך בהגדלת מספר החרדים המשרתים בצה"ל - אך מתנגד לדרך שבה מנסים לעשות זאת.

"גיוס הציבור החרדי זה תהליך ארוך טווח", אמר. לדבריו, הדרך אינה עוברת באיומים ובשלילת זכויות באופן מיידי, אלא ביצירת שינוי חברתי הדרגתי שיאפשר לצעירים חרדים להתגייס מבלי לשלם מחיר כבד בתוך הקהילה והמשפחה.

הוא תיאר את המחיר החברתי שעשוי לשלם צעיר חרדי שבוחר להתגייס בניגוד לעמדת סביבתו: "אתה יודע מה קורה לבחור חרדי שמתגייס כנגד המשפחה שלו? אתה יודע כמה חברים יש לי שישנו ברחוב אחרי הימים הראשונים של צה"ל?".

לדבריו, צעיר כזה עלול לפגוע בסיכויי השידוך שלו ואף באלה של אחיו ואחיותיו. לכן, לטענתו, סנקציות לבדן לא יובילו לשינוי הנדרש.

דוכני הפריימריז בליכוד ( לירון מולדובן/פלאש90 )

"ניסינו עם החרדים - ולא הצלחנו"

מנגד, פעיל הליכוד הדתי טען כי דווקא השנים האחרונות מוכיחות שהניסיון לבצע את השינוי בשיתוף המפלגות החרדיות נכשל.

לדבריו, הממשלה ניסתה לקדם מסגרות המותאמות לציבור החרדי, אך ההנהגה החרדית בלמה פעם אחר פעם מהלכים שהיו יכולים להביא גם צעירים שאינם לומדים תורה לשירות.

"אנחנו ניסינו לעבוד עם החרדים ולא הצלחנו", אמר. "אני חושב שהגיעה השעה שנעשה ממשלה רחבה, ליברלית, שלא נשענת על חרדים ולא נשענת על ערבים, שנשענת על הכוחות הציוניים שיש בעם ישראל".

לדבריו, הליכוד צריך לשקול בעתיד שותפות עם כוחות פוליטיים אחרים, ובהם אביגדור ליברמן, נפתלי בנט ויועז הנדל, במקום להמשיך להיות תלוי במפלגות החרדיות.

"השפעה חרדית בתוך הליכוד היא מבורכת"

אלא שהפעיל החרדי נותר בעמדתו גם בסיום העימות. מבחינתו, דווקא כניסתם של חרדים לליכוד יכולה לאורך זמן להחליש את התלות שלהם בש"ס וביהדות התורה ולחבר אותם באופן ישיר יותר למחנה הלאומי.

"זה שיש השפעה בתוך הליכוד - זה מבורך", אמר. לדבריו, אין כל ודאות שגם מתפקד חילוני יצביע בסופו של דבר לליכוד בבחירות, ולכן אין מקום להציב בפני מתפקד חרדי מבחן שונה רק בשל לבושו או השתייכותו הקהילתית.

"כי יש לו שטריימל על הראש פתאום אתה דורש ממנו שהוא יתחייב שהוא יצביע ליכוד?", תהה. "יש פה אנשים שאתה יכול להסתכל עליהם כחרדים - הם ישראלים. אתה לא יודע מה הסיפור של כל אחד מהם, אתה לא יודע מה הדעות שלו. אם הערכים שלו תואמים ברובם למחנה הלאומי - מבורך, הכל טוב".