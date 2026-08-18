לא יאומן כי יסופר: הקנס הגבוה בעולם על ספר 

סיפורו של ספר יווני-אוסטרלי ( אילוסטרציה AI )

ספריות ציבוריות רגילות לקוראים שכחנים ורשלנים שמאחרים להחזיר ספר בשבוע או שבועיים, אבל מה שקרה לאחרונה בספרייה ציבורית באוסטרליה שבר את כל השיאים בכל הזמנים: ספר עתיק על יוון העתיקה הוחזר לספריה לאחר "היעדרות קלה" של כמעט 150 שנה!

כסף נוזל מארנק ( שאטרסטוק )

קנס יקר מהספר

במהלך עבודות שיפוץ בבית אוסטרלי פרטי, חשפו הפועלים בטעות את העותק הנדיר של הספר שהיה "בלוע" בעומק קיר לבנים ישן של אח הסקה, שם שכב ונשכח במשך יותר ממאה שנה.

למרות הנזק הקל של נזילות מים ושינויי טמפרטורה שספג לאורך המאה וחצי האחרונות, הטקסט נשאר קריא ברובו.

הקנס על איחור בהשבת ספר לספריה ממנה הושאל הסתכם בכ-28,000 דולרים אוסטרליים, סכום השווה בערכו לכ-19,500 דולר אמריקני, שאדם בודד אינו יכול לשלם בלי לפשוט רגל ויד.

ספר זה כל הסיפור ( שאטרסטוק )

סוף טוב הכל טוב

ספריה ציבורית, בדרך כלל אינה נוטה לסלוח בקלות על איחור בהחזרת ספרים.

אבל באופן חריג במקרה מיוחד זה, במקום לקנוס את משפחת המוצא בסכום מצטבר של עשרות אלפי דולרים על איחור מוגזם בהחזרה, הנהלת הספרייה האוסטרלית הודתה שבשל תקלה טכנית ברישומים מהעבר הוחלט למחול על הקנס האסטרונומי.

הספר העתיק על יוון שהוחזר אחרי 150 שנה לספריה באוסטרליה הוצג בספריה המקומית כפריט מוזאוני נדיר ויקר שמזכיר לכולם: בסוף, כל ספר חוזר עם סוף טוב.