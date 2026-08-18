נכנע ללחץ: חילי טרופר מתקפל בפני נתניהו

חילי טרופר ( יונתן זינדל / פלאש90 )

חבר הכנסת ויו"ר מפלגת הבית הציוני-המילואימניקים, חילי טרופר, אמר מוקדם יותר היום (שלישי) כי הוא לא יישב תחת מפלגתו של ראש הממשלה בנימין נתניהו.

כעת בעקבות לחץ רב שהופעל בקבוצות פעילי המפלגה, חילי טרופר ויועז הנדל בהודעת התקפלות. בקבוצה של מפלגת 'המילואימניקים' כתב הנדל: "חברים וחברות, ראינו שהסרטון שהוצאנו היום עשה קצת רעש. אז רק נעשה סדר, אנחנו בדיוק באותו מקום: רק ממשלה ציונית. נלך עם מי שיביא הכי הרבה ממליצים ציונים. נתניהו מודיע שוב ושוב שהוא ממשיך עם הקואליציה שלו - קואליציה שתלויה בקולות לא ציונים, ולכן לא רלוונטי שנהיה חלק ממנה. אם תקום ממשלת אחדות רחבה של איזנקוט, בנט, ליברמן, נתניהו ואחרים - נהיה חלק ממנה". עוד מסר הנדל: "במקום לתקוף, תצפו בסרטון המלא ובעיקר שנתניהו וסמוטריץ' יודיעו: הדבר היחיד שישראל צריכה הוא ממשלה ציונית".

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נזכיר כי יו"ר מפלגת האחדות, גלעד ארדן מסר: "עכשיו הדברים ברורים: הצבעת טרופר - קיבלת יאיר גולן. רק מפלגת האחדות לא תשב באף ממשלה צרה אלא תביא להקמת ממשלת אחדות רחבה של שני הגושים.

מי שרוצה אחדות, ימין אמיתי וגיוס אמיתי - יקבל אותם רק אצלנו".