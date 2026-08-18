מהפכה באוויר: תאילנד נערכת להפעיל מוניות חשמליות מעופפות

תאילנד עושה צעד נוסף לעבר עידן מוניות האוויר. חברת Eve Air Mobility וחברת הטכנולוגיה והתעופה התאילנדית RV Connex חתמו על מזכר הבנות שבמסגרתו הן יפעלו יחד לפיתוח המסגרת הרגולטורית הנדרשת להפעלה עתידית של כלי טיס חשמליים להמראה ונחיתה אנכית, המכונים eVTOL.

המטרה אינה להתחיל מיד בטיסות מסחריות, אלא ליצור את התנאים שיאפשרו אותן בעתיד. שתי החברות מתכננות לעבוד עם גורמי ממשל, תעשייה ואקדמיה בתאילנד כדי לבחון כיצד ניתן לשלב את כלי הטיס החדשים במערכת התעופה הקיימת באופן בטוח ויעיל.

בין הנושאים שייבחנו במסגרת שיתוף הפעולה נמצאים תרחישי הפעלה אפשריים, דרישות בטיחות, כללים לשימוש במרחב האווירי וכן התשתיות שיידרשו כדי לאפשר למוניות האוויר לפעול בקנה מידה מסחרי. החברות מתכוונות להסתמך על תקנים המתפתחים במדינות אחרות, אך להתאים אותם לתנאים ולצרכים הייחודיים של תאילנד.

מנכ"ל Eve Air Mobility, יוהאן בורדייס, אמר כי תאילנד מציעה הזדמנות משמעותית לפיתוח תחבורה אווירית עירונית, וכי העבודה עם RV Connex תאפשר לחברה להשתתף בעיצוב המסגרת הרגולטורית שתידרש כדי לאפשר לתעשייה החדשה לצמוח.

נשיא RV Connex, סוג'אטה ג'נטראנג, הוסיף כי החברה שואפת לסייע להפוך את תאילנד לאחת המדינות המובילות בעולם בתחום התחבורה האווירית המתקדמת, באמצעות תקנות מודרניות שיהיו תואמות ככל האפשר לסטנדרטים בינלאומיים.

Eve Air Mobility מפתחת כלי טיס חשמלי מסוג eVTOL המיועד בעיקר לטיסות עירוניות ואזוריות קצרות. החברה נהנית מהידע והניסיון של יצרנית המטוסים הברזילאית Embraer, והיא מפתחת לצד כלי הטיס גם מערכות לניהול תנועה אווירית ושירותים נלווים לעולם התחבורה האווירית העירונית.

בחודשים האחרונים התקדמה Eve גם בניסויי הטיסה של אב הטיפוס שלה ובתחילת אוגוסט הודיעה החברה כי השלימה אבן דרך משמעותית שבה כלי הטיס עבר לשלב של טיסה הנתמכת בכנפיים, כחלק מתוכנית הניסויים בדרך להסמכה עתידית.

ההסכם בתאילנד עדיין אינו כולל התחייבות לרכישת מטוסים או מועד להפעלת שירות מסחרי. בשלב זה מדובר בעיקר בהכנת הקרקע המשפטית, התפעולית והתשתיתית, אך אם התהליך יתקדם כמתוכנן, הוא עשוי לקרב את תאילנד לעידן שבו כלי טיס חשמליים קטנים ישמשו להסעת נוסעים מעל עומסי התנועה בערים הגדולות.