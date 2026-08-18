סם אלטמן ( צילום: Shutterstock )

החברה שהפכה את הבינה המלאכותית לנגישה לכולנו חווה בחודשים האחרונים תקופה סוערת במיוחד. OpenAI, יוצרת ChatGPT, מתמודדת עם גל עזיבות של בכירים במחלקות המרכזיות ביותר שלה - בדיוק בזמן שהיא נערכת להנפקה בשווי של לפחות טריליון דולר. מה עומד מאחורי התסיסה הפנימית, ואיך זה משפיע על עתיד החברה?

בחודשים האחרונים עזבו את החברה מספר בכירים מרכזיים, ביניהם אנשי מפתח במחלקות המחקר והפיתוח. העזיבות מעוררות שאלות לגבי היציבות הארגונית של החברה, במיוחד לנוכח התכניות השאפתניות להנפקה ציבורית שתעניק לה שווי שוק חסר תקדים. החזון השאפתני של אלטמן מנכ"ל OpenAI, סם אלטמן, ממשיך לשדר אופטימיות ולהציג חזון טכנולוגי מרחיק לכת. לאחרונה הוא הצהיר בכנס טכנולוגי כי גרסאות עתידיות של ChatGPT עשויות להיות מסוגלות לצפות במסכי המשתמשים, לתעד פגישות ושיחות ולבנות הבנה הקשרית רחבה של חייהם - כבר במהלך ששת החודשים הקרובים. "זה פשוט יגיד משהו כמו: אולי הנה רעיון נוסף, או שאני חושב שאתם עושים טעות כאן", אמר אלטמן בכנס Internapalooza בסן פרנסיסקו. החזון הזה מסמן מעבר מצ'אטבוט תגובתי לעוזר אישי יוזם, שמזהה הקשרים ומציע פעולות עוד לפני שהמשתמש ביקש אותן. אולם החזון השאפתני הזה מתנגש במציאות הארגונית המורכבת. החברה גם בוחנת מודלים חדשים של תמחור, כולל אפשרות לגבות 8 דולרים נוספים ממנויי ChatGPT Plus עבור איפוס מיידי של מכסת השימוש השבועית - מהלך שעשוי לסמן מעבר למודל עסקי מורכב יותר.

GPT ( צילום: Shutterstock )

המשקיעים מודאגים

גל העזיבות והשינויים הארגוניים מעוררים דאגה בקרב משקיעים פוטנציאליים. בעוד שהחברה ממשיכה להוביל את מהפכת הבינה המלאכותית ולפתח טכנולוגיות פורצות דרך, היציבות הניהולית נתפסת כגורם קריטי להצלחת ההנפקה המתוכננת.

בכירי חברות הבינה המלאכותית, כולל אלטמן עצמו, מדברים יותר ויותר בגלוי על תחילתו של תהליך שבו מודלים מסייעים בפיתוח הדורות הבאים שלהם. "אנחנו כבר נמצאים, בערך, בתוך הסינגולריות", אמר אלטמן לאחרונה בפודקאסט, בהתייחסו לנקודת המפנה שבה התקדמות טכנולוגית עשויה להאיץ בקצב שקשה לחזות.

הקשר הישראלי למהלכים אלה מתבטא גם בהשקעות של חברות טכנולוגיה ישראליות בתחום. וויז, חברת הסייבר הישראלית, נמצאת בקשרים עסקיים עם שחקנים מרכזיים בתעשיית הענן והבינה המלאכותית, מה שמעמיד אותה בעקיפין בקשר למתרחש בעולם ה-AI העולמי.

בכירי חברות ה-AI בפגישה ממלכתית ( צילום: UK Prime Minister )

אתגרי הפרטיות והאבטחה

מעבר לאתגרים הארגוניים, OpenAI מתמודדת גם עם שאלות מורכבות בנוגע לפרטיות ואבטחת מידע. פרשיות שונות בישראל, כמו זו של מלי וליאל יהלומי, העלו שאלות חשובות לגבי המידע שמשתמשים משתפים עם מערכות בינה מלאכותית ומה קורה לו לאחר מכן.

החששות הללו רלוונטיים במיוחד לנוכח החזון של אלטמן לעוזר AI שיצפה במסכים ויתעד שיחות. מומחי סייבר מזהירים כי משתמשים צריכים להיות מודעים לכך שמידע שנמחק מהממשק לא בהכרח נעלם לחלוטין מהשרתים, וכי רשויות אכיפה עשויות להגיע אליו במקרים מסוימים.

כל זאת מתרחש בזמן שהתחרות בתחום הבינה המלאכותית מתגברת. חברות אירופאיות כמו Mistral הצרפתית מושכות השקעות עצומות, כולל מיליארד אירו מסמסונג, במטרה להוות אלטרנטיבה לדומיננטיות האמריקאית בתחום.

השאלה המרכזית היא האם OpenAI תצליח לייצב את המצב הפנימי ולהוביל את ההנפקה המתוכננת בהצלחה, או שהכאוס בצמרת ימשיך לפגוע באמון המשקיעים. התשובה לכך תקבע לא רק את עתיד החברה, אלא גם את כיוון התפתחות תעשיית הבינה המלאכותית כולה.