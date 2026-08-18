סוריה בהודעה דרמטית: "יש ברשותנו חומר גרעיני"

נשיא סוריה ( (צילום: מוחמד באש\שאטרסטוק) )

שר החוץ הסורי אסעד א-שיבאני, התייחס היום (שלישי) לתקיפה החריגה של ישראל בסוריה ומסר: "סוריה מדגישה שהתקיפה הישראלית מהווה מכשול מכוון לדרך ההבנות ולביסוס הביטחון באזור, וחוזרת על קריאתה להפסקת מיידית של ההפרות והתקיפות ישראליות".

עוד הוא מסר כי "סוריה מאפשרת לסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית גישה לאתר בדיר א-זור, בהחלטה ריבונית. היא מדגישה שהשקיפות היא בחירה עצמאית והתחייבה לחיזוק שיתוף הפעולה עם הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית. סוריה מדגישה את זכותה הריבונית והחוקית לשימושים אזרחיים ושלווים באנרגיה הגרעינית". למעשה, סוריה מודה כי ברשותה חומר גרעיני.