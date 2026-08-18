קטטה בגוש הקואליציה: "גנבתם לי את הסלוגן"

חבר הכנסת אבי מעוז, יו"ר מפלגת נעם, שיגר עקיצה פומבית ונוקבת לעברה של תנועת ש"ס, בעקבות החלטתה לאמץ את הסלוגן "דרך אמונה בחרתי" – סיסמה שזוהתה בגלגולים הקודמים עם מפלגת נעם.
"כשמעתיקים וגונבים, הפסוק כבר לא מהמקורות...", תקף מעוז בלשון מושחזת.
עם זאת, יו"ר נעם בחר לחתום את דבריו בנימה צינית המברכת על המהלך: "שמחים שגם אתם, כמו כל עם ישראל, הבנתם את הדרך והאמונה האמיתית ואת חשיבות המאבק על הזהות היהודית של מדינת ישראל".
זה לא מאבק על אמונה, זו אטימות מוחלטת לסבל של המשפחות! הילדים שלנו בחזית ואתם רבים על מילים ריקות מתוכן!