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חדשות פוליטי מדיני

קטטה בגוש הקואליציה: "גנבתם לי את הסלוגן"

יו"ר מפלגת נעם תוקף בעקבות אימוץ הסלוגן 'דרך אמונה בחרתי', ומשגר עקיצה: "כשגונבים, זה כבר לא מהמקורות"

16:59
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(יונתן זינדל/פלאש 90)

חבר הכנסת אבי מעוז, יו"ר מפלגת נעם, שיגר עקיצה פומבית ונוקבת לעברה של תנועת ש"ס, בעקבות החלטתה לאמץ את הסלוגן "דרך אמונה בחרתי" – סיסמה שזוהתה בגלגולים הקודמים עם מפלגת נעם.

"כשמעתיקים וגונבים, הפסוק כבר לא מהמקורות...", תקף מעוז בלשון מושחזת.

עם זאת, יו"ר נעם בחר לחתום את דבריו בנימה צינית המברכת על המהלך: "שמחים שגם אתם, כמו כל עם ישראל, הבנתם את הדרך והאמונה האמיתית ואת חשיבות המאבק על הזהות היהודית של מדינת ישראל".

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דליה
לפני שעה

זה לא מאבק על אמונה, זו אטימות מוחלטת לסבל של המשפחות! הילדים שלנו בחזית ואתם רבים על מילים ריקות מתוכן!
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