קטטה בגוש הקואליציה: "גנבתם לי את הסלוגן"

חבר הכנסת אבי מעוז, יו"ר מפלגת נעם, שיגר עקיצה פומבית ונוקבת לעברה של תנועת ש"ס, בעקבות החלטתה לאמץ את הסלוגן "דרך אמונה בחרתי" – סיסמה שזוהתה בגלגולים הקודמים עם מפלגת נעם.

"כשמעתיקים וגונבים, הפסוק כבר לא מהמקורות...", תקף מעוז בלשון מושחזת.

עם זאת, יו"ר נעם בחר לחתום את דבריו בנימה צינית המברכת על המהלך: "שמחים שגם אתם, כמו כל עם ישראל, הבנתם את הדרך והאמונה האמיתית ואת חשיבות המאבק על הזהות היהודית של מדינת ישראל".