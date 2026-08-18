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מתוק מהתנור

פשוט וטעים: קראמבל תפוחים חם עם קינמון

קראמבל תפוחים חם עם קינמון ושכבת פירורים פריכה הוא בדיוק הקינוח שמתחשק להכין בבית. מתכון פשוט, מפנק וטעים במיוחד - ועוד יותר עם כדור גלידה ליד

16:52
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קראמבל תפוחים (צילום: AI)

יש קינוחים שלא צריך לעבוד קשה בשבילם: קראמבל תפוחים חם הוא בדיוק אחד מהם. תפוחים רכים ומתוקים עם קינמון, שכבת פירורים פריכה וזהובה מלמעלה, ואם מוסיפים כדור גלידת וניל בהגשה - מקבלים קינוח פשוט שקשה להפסיק לאכול.

מצרכים

לתפוחים:

  • 5 תפוחים
  • 2 כפות סוכר חום
  • 1 כפית קינמון
  • 1 כף מיץ לימון
  • 1 כפית תמצית וניל

לקראמבל:

  • 1 כוס קמח
  • ½ כוס סוכר חום
  • 100 גרם חמאה קרה, חתוכה לקוביות
  • ½ כוס שיבולת שועל
  • קורט מלח

להגשה:

  • גלידת וניל - לא חובה, אבל מומלץ

אופן ההכנה

  1. מחממים תנור ל-180 מעלות.
  2. קולפים את התפוחים, חותכים לקוביות ומערבבים בקערה עם הסוכר החום, הקינמון, מיץ הלימון ותמצית הווניל.
  3. מעבירים את תערובת התפוחים לתבנית אפייה קטנה ומסדרים בשכבה אחידה.
  4. בקערה נפרדת מערבבים קמח, סוכר חום, שיבולת שועל ומלח. מוסיפים את קוביות החמאה ומפוררים בעזרת הידיים עד שמתקבלת תערובת פירורית וגסה.
  5. מפזרים את הקראמבל מעל התפוחים כך שיכסה אותם היטב.
  6. אופים במשך 30-35 דקות, עד שהפירורים מזהיבים והתפוחים מתרככים ומתחילים לבעבע.
  7. מוציאים מהתנור, ממתינים כמה דקות ומגישים כשהקראמבל עדיין חם.

לתוצאה מושחתת במיוחד, מניחים מעל כדור גלידת וניל ונותנים לו להימס מעט לתוך התפוחים.

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