פשוט וטעים: קראמבל תפוחים חם עם קינמון

קראמבל תפוחים ( צילום: AI )

יש קינוחים שלא צריך לעבוד קשה בשבילם: קראמבל תפוחים חם הוא בדיוק אחד מהם. תפוחים רכים ומתוקים עם קינמון, שכבת פירורים פריכה וזהובה מלמעלה, ואם מוסיפים כדור גלידת וניל בהגשה - מקבלים קינוח פשוט שקשה להפסיק לאכול.