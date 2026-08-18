פשוט וטעים: קראמבל תפוחים חם עם קינמון

יש קינוחים שלא צריך לעבוד קשה בשבילם: קראמבל תפוחים חם הוא בדיוק אחד מהם. תפוחים רכים ומתוקים עם קינמון, שכבת פירורים פריכה וזהובה מלמעלה, ואם מוסיפים כדור גלידת וניל בהגשה - מקבלים קינוח פשוט שקשה להפסיק לאכול.
מצרכים
לתפוחים:
- 5 תפוחים
- 2 כפות סוכר חום
- 1 כפית קינמון
- 1 כף מיץ לימון
- 1 כפית תמצית וניל
לקראמבל:
- 1 כוס קמח
- ½ כוס סוכר חום
- 100 גרם חמאה קרה, חתוכה לקוביות
- ½ כוס שיבולת שועל
- קורט מלח
להגשה:
- גלידת וניל - לא חובה, אבל מומלץ
אופן ההכנה
- מחממים תנור ל-180 מעלות.
- קולפים את התפוחים, חותכים לקוביות ומערבבים בקערה עם הסוכר החום, הקינמון, מיץ הלימון ותמצית הווניל.
- מעבירים את תערובת התפוחים לתבנית אפייה קטנה ומסדרים בשכבה אחידה.
- בקערה נפרדת מערבבים קמח, סוכר חום, שיבולת שועל ומלח. מוסיפים את קוביות החמאה ומפוררים בעזרת הידיים עד שמתקבלת תערובת פירורית וגסה.
- מפזרים את הקראמבל מעל התפוחים כך שיכסה אותם היטב.
- אופים במשך 30-35 דקות, עד שהפירורים מזהיבים והתפוחים מתרככים ומתחילים לבעבע.
- מוציאים מהתנור, ממתינים כמה דקות ומגישים כשהקראמבל עדיין חם.
לתוצאה מושחתת במיוחד, מניחים מעל כדור גלידת וניל ונותנים לו להימס מעט לתוך התפוחים.