שברה שיא: מכונית אמריקנית נמכרה בכמעט 43 מיליון דולר

שלבי קוברה דייטונה קופה משנת 1964 נמכרה במכירת Gooding Christie's שנערכה במסגרת אירועי Pebble Beach בקליפורניה תמורת 42,905,000 דולר, כולל עמלות. בכך הפכה המכונית לאמריקנית היקרה ביותר שנמכרה אי פעם במכירה פומבית.

המכונית, הנושאת את מספר השלדה CSX2300, הוצעה עם הערכת מחיר מוקדמת של יותר מ-25 מיליון דולר. המחיר במהלך המכירה הפומבית הגיע ל-39 מיליון דולר, ולאחר העמלות טיפס המחיר הסופי לכמעט 43 מיליון. לפי Gooding Christie's, מדובר גם באחד מכלי הרכב החשובים ביותר בתולדות תעשיית הרכב האמריקנית.

הסיבה למעמדה יוצא הדופן מתחילה ביריבות המפורסמת בין קרול שלבי לפרארי. בתחילת שנות ה-60 נבנתה הקוברה דייטונה במטרה ברורה: לנצח את פרארי 250 GTO במסלולי המרוצים האירופיים. המעצב פיטר ברוק יצר מרכב קופה אווירודינמי שסייע לקוברה להגיע למהירויות גבוהות יותר, ורק שש מכוניות מהדגם נבנו.

CSX2300 הייתה השלישית מבין מכוניות הדייטונה שהושלמו, ואת הופעת הבכורה התחרותית שלה ערכה בטור דה פראנס למכוניות בשנת 1964, עם הנהגים בוב בונדוראנט ויוכן נירפאש. בהמשך השתתפה במרוצים בדייטונה, סברינג, נורבורגרינג וריימס, והייתה חלק מהקמפיין ההיסטורי של שלבי בעונת 1965, שבה זכתה החברה באליפות העולם למכוניות GT של ה-FIA והצליחה לגבור על פרארי.

אלא שההיסטוריה של המכונית לא הסתיימה עם תקופת המרוצים הרשמית של שלבי. היא הייתה הקוברה דייטונה היחידה שהמשיכה בקריירת מרוצים בינלאומית לאחר מכן, כאשר הגיעה ליפן והתחרתה שם עד 1968, בין היתר במסלולים כמו פוג'י.

בשנת 1975 נסגר מעגל כאשר קרול שלבי עצמו רכש את המכונית. הוא החזיק בה עד 1998, ובכך הפכה CSX2300 לדייטונה קופה היחידה מבין השש שהייתה אי פעם בבעלותו האישית של האיש שעמד מאחורי יצירתה. בתקופתו היא אף עברה שיקום מקיף שנועד להחזיר אותה למפרט שבו התחרתה ב-1965.

מחיר המכירה החדש מנפץ בפער גדול את השיא הקודם למכונית אמריקנית שנמכרה במכירה פומבית. השיא הקודם הוחזק בידי Duesenberg Model SSJ משנת 1935, שנמכרה ב-2018 תמורת 22 מיליון דולר. הקוברה החדשה עקפה אותה ביותר מ-20 מיליון דולר במחיר הסופי.

המכירה גם ממחישה עד כמה נדירות מכוניות הדייטונה בשוק. הפעם הקודמת שבה אחת מהן נמכרה בפומבי הייתה ב-2009, אז נמכרה CSX2601 תמורת 7.685 מיליון דולר. 17 שנים לאחר מכן, דייטונה אחרת הצליחה להגיע לסכום הגדול ממנה ביותר מפי חמישה.

למרות מחירה האסטרונומי, CSX2300 אינה רק פריט תצוגה. לפי בית המכירות היא עדיין מתאימה לאירועי נהיגה ומרוצים היסטוריים בינלאומיים, וביולי האחרון אף השתתפה בפסטיבל המהירות של גודווד. עבור האספן שרכש אותה, מדובר אפוא לא רק במכונית של כמעט 43 מיליון דולר - אלא באחד השרידים החשובים ביותר מהתקופה שבה תעשיית הרכב האמריקנית יצאה לקרב ישיר מול פרארי וניצחה.