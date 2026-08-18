אחרי שנים: ספייקר חוזרת עם מפלצת של 800 כוחות סוס

ה-C8 ( צילום: יצרן )

יצרנית מכוניות-העל ההולנדית ספייקר (Spyker), שעברה במהלך השנים שורה ארוכה של קשיים כלכליים וניסיונות חזרה לפעילות, חשפה מכונית חדשה שאמורה לסמן עבורה התחלה נוספת. הדגם, שנקרא C8 Preliator XXV Coupé, שומר על העיצוב הייחודי המזוהה עם החברה, אך מקבל מכלולים חדשים וביצועים שמתאימים לעולם מכוניות-העל המודרני.

במרכז המכונית נמצא מנוע V8 בנפח 4.0 ליטרים עם שני מגדשי טורבו, שמקורו באאודי. לפי ספייקר, המנוע מפיק כ-800 כוחות סוס וכ-1,000 ניוטון-מטר של מומנט. הכוח מועבר לגלגלים האחוריים בלבד באמצעות תיבת שישה הילוכים ידנית, בחירה לא שכיחה במיוחד במכוניות בעלות ביצועים כאלה.

ה-C8 ( צילום: יצרן )

ה-C8 ( צילום: יצרן )

לפי נתוני החברה, ה-C8 Preliator XXV מסוגלת להאיץ מ-0 ל-100 קמ"ש בתוך כ-2.9 שניות ולהגיע למהירות מרבית של יותר מ-350 קמ"ש. משקלה עומד על כ-1,427 ק"ג, נתון נמוך יחסית למכונית בעלת הספק כזה. גם העיצוב נותר נאמן למסורת של ספייקר. המרכב עשוי אלומיניום ומעוצב בעבודת יד, כאשר לאורך המכונית שולבו אלמנטים השואבים השראה מעולם התעופה. בין היתר ניתן למצוא פתחי אוורור בסגנון תעופתי, סבכות בעלות מבנה המזכיר טכנולוגיות מתחום הטילים, סנפיר גדול בחלק האחורי ופנסים אחוריים שנועדו להזכיר מבערים של מטוסי קרב.

ה-C8 ( צילום: יצרן )

ה-C8 ( צילום: יצרן )

גם תא הנוסעים נבנה בגישה כמעט הפוכה לזו שמאפיינת מכוניות מודרניות. במקום מסכי ענק ומערכות מגע, ספייקר בחרה בשעונים אנלוגיים, מתגים פיזיים, אלומיניום ועור. המסך הדיגיטלי היחיד הוא תצוגה עילית קטנה. מנגנון העברת ההילוכים עצמו נותר חשוף, אחד מסימני ההיכר המפורסמים של החברה.

החברה מתכננת לייצר 25 מכוניות בלבד, כאשר כל אחת מהן תותאם באופן אישי ללקוח מבחינת צבעים, ריפוד וגימורים. מחיר רשמי עדיין לא פורסם, אך האפשרויות המוצעות, ובהן עיטורי מתכת יקרים ומערכות שמע בהתאמה אישית, מעידות שמדובר במכונית שתפנה לקצה העליון ביותר של שוק האספנות.

ידית ההילוכים ( צילום: יצרן )

הדגם החדש מסמן ניסיון נוסף של ספייקר לחזור לפעילות לאחר שנים סוערות. מייסד החברה המחודשת, ויקטור מולר, חזר להוביל את המותג, ולצדו הצטרף כבעלים משותף איש העסקים וולודימיר נוסוב. ספייקר אף מצהירה כי בכוונתה לחזור בעתיד למרוצי GT3 ולהמשיך בפיתוח רכב השטח D8 Peking-to-Paris, פרויקט שמקורו ברכב קונספט שהציגה עוד בשנת 2006.