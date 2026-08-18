רגע אישי ומרגש במיוחד ישודר הערב (שלישי) ב"מאסטר שף: נבחרת החלומות" בקשת 12, כאשר המתמודד בר ישתף את הצופים בסיפור על אמו שנפטרה זמן קצר לפני שהחל את דרכו בתוכנית. בהצצה שפורסמה מהפרק, הוא חושף את הקשר העמוק בין הבישול שלו לבין הזיכרון של אמו.
"התחלתי את המיונים לעונה 11 חודשיים אחרי שהיא נפטרה", מספר בר בפרק. "כלום זמן. כמובן שזה עדיין טרי. שבוע שעבר הייתה האזכרה שלה, שלוש שנים. כן."
"היא זאת שנתנה לי את ההשראה"
בר מסביר כיצד אמו עיצבה את דרכו הקולינרית: "זה קטע, לנצח תהיה לי את האסוציאציה שלה למאסטר שף ולבישול באופן כללי. היא זאת שנתנה לי את ההשראה להיות אדם קולינרי, ולעמוד במשפחה ולהיות עמוד התווך הזה שמספק אוכל, ונותן איזושהי יציבות, ונותן שמחה דרך זה."
הוא ממשיך ומתאר את הדרך שבה אמו השפיעה על חייו: "זה מה שהיא עשתה כל הזמן, כל החיים שלה היא שימחה אנשים דרך אוכל."
"קשה לי להיזכר בה"
בר משתף בקושי שבהתמודדות עם האובדן: "קשה לי להיזכר בה, זה לא כזה פשוט. ככל שבן אדם יותר יקר לך, ככה אתה יותר מתגעגע אליו."
אך לצד הכאב, הוא גם מרגיש נוכחות: "אבל דווקא עכשיו אני מרגיש שהיא איתי פה בחדר, לגמרי, שומרת עליי."
עונה מיוחדת למתמודדים אהובים
בר הוא אחד מ-12 המתמודדים שחוזרים ל"מאסטר שף: נבחרת החלומות" - עונה מיוחדת המעניקה למתמודדים אהובים מכל העונות הזדמנות שנייה להגשים את החלום. בין המשתתפים נמנים גם ג'קי אזולאי, עדן הראל, גל קספרס, אליהב ששון, מנאל איסמעיל, אביבה פיבקו, תאיר מורדוך, קוסטה אוסדצ'י, ניסים זלייט, דנית סופר וחיים כהן.
העונה החדשה מציגה גם שינוי בצוות השיפוט - לצד השופטים הוותיקים מיכל אנסקי, אייל שני ויובל בן נריה, מצטרף השף אבי ביטון. השינוי מגיע לאחר שהשף יוסי שטרית עבר לצוות השיפוט של "מאסטר שף" הרגיל.