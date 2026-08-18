בר ( קשת 12 )

רגע אישי ומרגש במיוחד ישודר הערב (שלישי) ב"מאסטר שף: נבחרת החלומות" בקשת 12, כאשר המתמודד בר ישתף את הצופים בסיפור על אמו שנפטרה זמן קצר לפני שהחל את דרכו בתוכנית. בהצצה שפורסמה מהפרק, הוא חושף את הקשר העמוק בין הבישול שלו לבין הזיכרון של אמו.

"התחלתי את המיונים לעונה 11 חודשיים אחרי שהיא נפטרה", מספר בר בפרק. "כלום זמן. כמובן שזה עדיין טרי. שבוע שעבר הייתה האזכרה שלה, שלוש שנים. כן."