יום הולדת שמח: עשרה דברים שלא ידעתם על מוני מושונוב

מני מושונוב ( צילום: Rinat Aldema )

מוני מושונוב הוא כבר עשרות שנים אחד השחקנים והקומיקאים המזוהים ביותר עם התרבות הישראלית. מ"זהו זה!" והמערכונים שהפכו לקלאסיקה, דרך התיאטרון והקולנוע ועד להפקות בינלאומיות. היום, 18 באוגוסט, הוא חוגג 75 - וזו הזדמנות להכיר כמה דברים שאולי לא ידעתם עליו.

1. מוני הוא בכלל לא השם שלו כולם מכירים אותו כמוני מושונוב, אבל שמו המלא הוא שלמה מושונוב. הוא נולד ב-18 באוגוסט 1951 ברמלה למשפחה יהודית ממוצא בולגרי, וגדל בעיר. 2. את דרכו על הבמה הוא התחיל כבר בצבא עוד לפני שהפך לכוכב טלוויזיה, מושונוב החל את דרכו בעולם הבמה במהלך השירות הצבאי. הוא התחיל בלהקת הנח"ל ובהמשך עבר לצוות הווי סיני. לאחר השחרור המשיך ללימודי משחק בחוג לאמנות התיאטרון באוניברסיטת תל אביב. 3. הוא היה רומיאו הרבה לפני שהפך לאחד הקומיקאים המוכרים בישראל, מושונוב בנה קריירה בתיאטרון. לאחר שנת לימודים הצטרף לפרויקט של נולה צ'לטון בעין הוד ולתיאטרון חיפה, שם השתתף בשורה של הצגות ואף גילם את רומיאו ב"רומיאו ויוליה".

מוני מושונוב (צילום עודד אילן) ( מוני מושונוב (צילום עודד אילן) )

4. הוא נשוי לאחת השחקניות המוכרות בישראל

מושונוב נשוי כבר שנים רבות לשחקנית סנדרה שדה, והשניים הפכו לאחד הזוגות הוותיקים והמוכרים בעולם התרבות הישראלי. לאורך השנים הם גם חלקו יחד את הבמה, בין היתר בהצגה "החדר האחורי" מאת עדנה מזי"א.

5. הוא היחיד שהיה בכל 21 העונות של "זהו זה!"

בשנת 1978, כשהיה בן 27, נבחר מושונוב לצד שלמה בראבא להגיש את "זהו זה!". בהמשך הצטרפו לתוכנית גידי גוב, דב'לה גליקמן ואבי קושניר, והיא הפכה לקלאסיקה ישראלית. מבין כל מנחי ושחקני התוכנית, מושונוב היה היחיד שהופיע לאורך כל 21 העונות של הגלגול המקורי שלה.

6. הוא שיחק לצד טום הנקס

הקריירה של מושונוב הגיעה גם מעבר לים: בשנת 1986 הוא השתתף בסרט הישראלי-אמריקאי "אהבה גנובה" של הבמאי משה מזרחי, לצד גילה אלמגור ולא אחר מאשר טום הנקס, שהיה אז עדיין בשנים הראשונות של הקריירה ההוליוודית שלו.

7. "חתונה מאוחרת" הביא לו פרס אופיר

בשנת 2001 השתתף מושונוב בסרט "חתונה מאוחרת" של דובר קוסאשווילי, שהפך לאחד הסרטים הישראליים הבולטים של התקופה. ההופעה שלו בסרט זיכתה אותו בפרס אופיר והוסיפה לרזומה הארוך שלו גם את אחד הפרסים החשובים בקולנוע הישראלי.

מוני מושונוב, טקס פרסי האמ"י (קרדיט דוברות עיריית פתח תקווה) ( מוני מושונוב, טקס פרסי האמ"י (קרדיט דוברות עיריית פתח תקווה) )

8. שני הילדים שלו המשיכו לעולם הבמה

מושונוב וסנדרה שדה הם הורים לשני ילדים שגם הם בחרו בקריירה אמנותית: מיכאל מושונוב הוא שחקן ומוזיקאי ואלמה מושונוב היא זמרת אופרה. מוני אף זכה לעבוד לצד בנו, ובשנת 2022 השניים הופיעו יחד בסרטים "חומוס FULL טריילר" ו"אמריקה".

9. הוא גם במאי

למרות שהוא מוכר בעיקר כשחקן וכקומיקאי, מושונוב נמצא לא מעט גם בצד השני של הבמה. בין היתר ביים בתיאטרון הבימה את "חתונה מושלמת", ובהמשך ביים ואף השתתף בהצגה "בגידה" מאת הרולד פינטר, לצד אבי קושניר וליליאן ברטו.

10. הוא קיבל דוקטור לשם כבוד

אחרי יותר מחמישה עשורים של יצירה, בשנת 2023 קיבל מושונוב יחד עם חבריו ל"זהו זה!" תואר דוקטור לשם כבוד מאוניברסיטת בר-אילן. ההוקרה הצטרפה לשורה ארוכה של פרסים שקיבל לאורך הקריירה, בהם פרס אופיר ופרס מפעל חיים של אמ"י.