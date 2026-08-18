ביטוח לאומי: עדכון חשוב למקבלי הקצבאות

בעקבות פרסום דוח משרד התחבורה בנושא תווי חניית נכים, במוסד לביטוח לאומי מפרסמים הודעת הבהרה ומדגישים כי הסמכות והאחריות על הנושא אינן משתנות.

"האחריות על תווי חנייה לנכים הייתה ועודנה נשארת בטיפול משרד התחבורה", נמסר בהודעת הביטוח הלאומי. במוסד הבהירו כי השינוי היחיד נוגע לפרמטרים שנקבעו במסגרת עבודת הוועדה הבין-משרדית.

לפי הבהרת המוסד, מבין שלל הפרמטרים שנקבעו על ידי משרד התחבורה, חלקו של הביטוח הלאומי מוגדר וספציפי – ומתרכז בהעברת מידע רלוונטי על הזכאים לתווים אל משרד התחבורה, כפי שנעשה בעבר. משרד התחבורה, מצידו, ימשיך לטפל בהנפקת תווי החנייה עצמם באופן רציף.,