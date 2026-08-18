הבכיר מזהיר: "יש אפשרות שזה יקרה"

על רקע המתיחות הביטחונית והדריכות האזורית, האלוף במיל' יעקב עמידרור התארח בתוכנית האקטואליה של שרון גל וסיפק ניתוח מורכב בנוגע לאפשרות של הסלמה מול איראן.

"באופן תיאורטי אין לאיראנים אינטרס לפתוח באש", הסביר עמידרור בשיחה. "האמריקאים לא רוצים מלחמה. לאיראנים אין דרך לפרוץ את הבלוקדה, וגם אם יפתחו באש הבלוקדה לא תיפתח. הם יכולים לפגוע במדינות השכנות והם יכולים לנסות לצרף את ישראל לאירוע – אבל צירוף ישראל לאירוע רק יזיק להם".

עמידרור הבהיר כי בטהרן מבינים היטב את ההשלכות של עימות ישיר: "הם לא סתם נזהרו מאוד בתקופה האחרונה, כי הם מבינים שישראל תגיב בעוצמה גדולה".