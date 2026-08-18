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אחרי שמונה חודשים

ציורים נדירים, נשק ודירה אחת: הסוף המפתיע לפרשת מאטיס

היצירות, שנלקחו במהלך שוד מזוין בספרייה העירונית הגדולה בסאו פאולו, אותרו בדירה בעיר סמוכה כשהן מוערכות ביותר ממיליון ריאל | המשטרה עצרה אדם החשוד בהחזקתן, אך חמש יצירות נוספות שנגנבו באותו אירוע עדיין לא נמצאו

20:10
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הציורים שנמצאו (צילום: Secretaria da Segurança Pública do Estado de São Paulo)

משטרת ברזיל הצליחה להשיב שמונה יצירות של האמן הצרפתי הנודע אנרי מאטיס, שנגנבו בסוף השנה שעברה מספריית מריו דה אנדרדה בסאו פאולו. היצירות אותרו בדירה בסאו ברנרדו דו קמפו, באזור המטרופוליני של סאו פאולו.

על פי הרשויות, שמונת היצירות הן הדפסים מתוך "Jazz", ספר האמן המפורסם שפרסם מאטיס בשנת 1947. שוויין הכולל מוערך ביותר ממיליון ריאל ברזילאי, שהם קרוב ל-200 אלף דולר.

היצירות נגנבו בדצמבר 2025 מספריית מריו דה אנדרדה, הספרייה הציבורית הגדולה בסאו פאולו. במהלך השוד נכנסו למקום שני גברים חמושים ולקחו בסך הכול 13 יצירות שהוצגו במקום: שמונה עבודות של מאטיס וחמש יצירות של האמן הברזילאי הנודע קנדידו פורטינרי.

במבצע המשטרתי האחרון נמצאו כל שמונה יצירותיו של מאטיס. בדירה שבה הוחזקו מצאה המשטרה גם כלי נשק, תחמושת וכסף מזומן. אדם שהיה במקום נעצר בחשד לקבלת רכוש גנוב ולהחזקה בלתי חוקית של נשק.

החקירה מתמקדת גם בלאסיו רודריגס דה אוליביירה, אדם המוכר לרשויות בברזיל בשל מעורבות קודמת בגניבות יצירות אמנות וספרים נדירים. החוקרים חושדים כי הוא היה בין מתכנני השוד, והוא כבר מוחזק במעצר בפרשה אחרת.

הספרייה אישרה כי היצירות שאותרו הן אכן העבודות שנגנבו, והן צפויות לחזור לאוסף היצירות הנדירות שלה. עם זאת, החקירה עדיין רחוקה מסיום: חמש העבודות של פורטינרי שנלקחו באותו שוד טרם אותרו, ובמשטרה בודקים אפשרות שהן כבר נמכרו והועברו לידיים אחרות.

ההשבה מסיימת לפחות חלק מפרשת שוד האמנות שעוררה סערה בברזיל, במיוחד משום שהגניבה התרחשה בזמן שהספרייה הייתה פתוחה לציבור וביום האחרון של תערוכה שבה הוצגו ספרים ויצירות נדירות.

אבישי לוי

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