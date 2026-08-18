״קשוט עצמך תחילה״: התיעוד המביך של ברוך מרזל

העיתונאי החרדי מנחם קולדצקי פרסם היום (שלישי) תיעוד ישן שבו נראה ברוך מרזל לוחץ את ידו של יו"ר הכנסת אמיר אוחנה. התיעוד פורסם בעקבות המתקפה החריפה של מרזל נגד השר איתמר בן גביר, שאותו ביקר בשל תמיכתו באוחנה על רקע נטייתו המינית.

מדובר בתיעוד מלפני כשתי מערכות בחירות, מתקופת הבחירות לכנסת ה-24 שנערכו במרץ 2021. כלומר, מרזל תועד לוחץ את ידו של אוחנה לפני כחמש שנים, וכעת התיעוד חוזר על רקע הדברים שכתב נגד בן גביר.

מרזל תקף את יו"ר עוצמה יהודית וטען כי תמיכתו באוחנה מעידה על השינוי שעבר. "מדהים לראות איך השר איתמר בן גביר, שאירגן יחד איתי את מצעדי הבהמות ואת ההפגנות נגד מצעדי התועבה, מצא את עצמו תומך ומחזק את אמיר אוחנה", כתב.

בהמשך הזכיר מרזל גם את יחסו של בן גביר לרע"מ ולתנועה האסלאמית, וכתב: "תוסיפו לזה את ההסכמה שלו לשיתוף הפעולה עם רע״מ והתנועה האסלאמית ותקבלו תמונה ברורה של הדרך שבה בן גביר התרחק מהדרך".

מרזל חתם את המתקפה במילים: "השאלה היא רק לאן עוד הדרך הזאת תיקח אותו".

בתגובה לדברים העלה קולדצקי את התיעוד מהמפגש בין מרזל לאוחנה. בתמונה נראה מרזל עומד מול אוחנה ולוחץ את ידו, מחווה שזוכה כעת לתשומת לב בשל הביקורת שמתח מרזל על בן גביר וכתב: "קשוט עצמך תחילה".