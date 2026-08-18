שריון בן 1,700 שנה חשף טכנולוגיה מפתיעה שהקדימה את זמנה

תגלית ארכאולוגית במזרח סין חושפת טכנולוגיה מתקדמת שבה השתמשו בעלי מלאכה כבר לפני כ-1,700 שנה כדי להגן על כלי ברזל מפני חלודה. באתר ג'יג'ונג שבעיר שאושינג, במחוז ג'ג'יאנג, התגלו מאות לוחיות שריון מברזל שצופו בשכבת בדיל, לצד חלקים שהיו ככל הנראה בשלבי ייצור שונים.

הממצאים מתוארכים לתקופת ממלכת וו המזרחית, אחת משלוש הממלכות ששלטו בחלקים מסין במאה השלישית לספירה, בין השנים 222 ל-280. לדברי החוקרים, מדובר בפריטי הברזל המצופים בבדיל הקדומים ביותר שהתגלו עד כה בסין. בנוסף, שילובם של הפריטים המוגמרים, חומרי הגלם והמוצרים שהיו עדיין בתהליך הייצור עשוי להוות את העדות הארכאולוגית הקדומה ביותר הידועה כיום לקיומה של תעשייה מסודרת ושיטתית לציפוי ברזל בבדיל.

במהלך שלוש השנים האחרונות חשפו הארכאולוגים באתר מאות לוחיות שריון, בין היתר בתוך בארות ובורות עתיקים. כבר בבדיקות הראשונות התברר כי על פני חלק מהלוחיות קיים ריכוז גבוה במיוחד של בדיל. בעקבות זאת חבר המכון למורשת תרבותית וארכאולוגיה של שאושינג לחוקרים מאוניברסיטת המדע והטכנולוגיה של בייג'ינג, שביצעו בדיקות מעמיקות של הממצאים.

הבדיקות כללו בין היתר מיקרוסקופיה, סריקות מיקרו-CT, דיפרקציית קרני רנטגן ובדיקות מיקרוסקופ אלקטרונים. החוקרים מצאו שכבת בדיל רציפה שעובייה הגיע בחלק מהמקרים לכ-330 מיקרומטר. הממצאים מצביעים על כך שהשריון הושלם תחילה ורק לאחר מכן הוטבל ככל הנראה בבדיל מותך, בתהליך המזכיר ציפוי מתכת בטבילה חמה.

לשיטה היה יתרון מעשי משמעותי. הבדיל יצר שכבה שחצצה בין הברזל לבין האוויר והלחות, ובכך האטה את תהליך הקורוזיה והאריכה את חיי השריון. לציפוי היה גם אפקט חזותי: הוא העניק למתכת מראה כסוף ומבריק.

היעילות של השיטה ניכרת גם כיום. למרות שכ-1,700 שנה חלפו מאז שהפריטים נקברו באדמה, חלק מלוחיות השריון עדיין שומרות על הברק הכסוף האופייני לשכבת הבדיל.

בסין הייתה כבר בעת העתיקה מסורת ארוכה של שימוש בבדיל בכלי ברונזה ובייצור חפצים ממתכת, אולם עד כה לא נמצאה עדות מוצקה לכך שבתקופה כה קדומה התקיימה במדינה גם טכנולוגיה מקומית מפותחת לציפוי חפצי ברזל בבדיל. החוקרים סבורים כי הממצאים משאושינג ממלאים את הפער הזה ומעידים על רמה גבוהה של ידע מטלורגי באזור כבר במאה השלישית לספירה.

המחקר פורסם בכתב העת המדעי Journal of Cultural Heritage תחת הכותרת "Iron tinning in 3rd-century China: Evidence from the Jizhong site, Shaoxing". לדברי החוקרים, התגלית אינה רק סיפורו של שריון עתיק שהצליח לשרוד מאות שנים, אלא הצצה לטכנולוגיית ייצור מתוחכמת, שנועדה להתמודד עם אחת הבעיות הבסיסיות ביותר של כלי נשק מברזל: החלודה.