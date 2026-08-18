ברל'ה קרומבי מאושר: "הוא המנצח הגדול בליכוד"

הליכוד ( אוליביה פיטוסי, פלאש 90 )

איש התקשורת הימני, ברל'ה קרומבי, התייחס כעת (שלישי) לתוצאות הפריימריז במפלגת הליכוד, וטען מי לדעתו המנצח הגדול בבחירות הפנימיות.

בדבריו כתב קרומבי: "את הניצחון המשמעותי ביותר רושם השר עמיחי שיקלי. אלה הפריימריז הראשונים שלו בליכוד ולמרות זאת נכנס לעשירייה הראשונה. כל זאת בלי אף קבוצת לחץ או מפקד מאורגן. הוא גם לא היה באף דיל. אלא קיבל נטו את קולות המצביעים החופשיים והגיע לצמרת הליכוד. הישג יוצא דופן בטח בשביל התמודדות ראשונה".

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נזכיר כי השר שיקלי סיים במקום התשיעי והמכובד.

נזכיר כי שיקלי הגיע לליכוד לאחר העימות המתוקשר שלו עם ממשלת בנט-לפיד ופרישתו מסיעת ימינה. לקראת בחירות 2022 העניק לו נתניהו את המקום ה-14 ברשימת הליכוד באמצעות שריון אישי, ולאחר הקמת הממשלה הוא מונה לשר.

הפעם התמודד שיקלי כבר בכוחות עצמו בלבד. שיקלי התמודד לראשונה מול חברי הליכוד עצמם, ונדרש להוכיח שהפך ממשוריין חיצוני לדמות שמקובלת גם בתוך המפלגה.