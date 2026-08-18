גלעד ארדן מתחייב: "לא נשב בממשלה כזו"

גלעד ארדן ( יונתן זינדל / פלאש 90 )

יו"ר מפלגת האחדות, גלעד ארדן, התייחס היום (שלישי) להצהרתו של חבר הכנסת חילי טרופר, יו"ר מפלגת הבית הציוני, שהבטיח כי לא יישב בממשלב עם נתניהו.

בדברי והוא תקף בחריפות ואמר: "עכשיו הדברים ברורים: הצבעת טרופר - קיבלת יאיר גולן. רק מפלגת האחדות לא תשב באף ממשלה צרה אלא תביא להקמת ממשלת אחדות רחבה של שני הגושים. מי שרוצה אחדות, ימין אמיתי וגיוס אמיתי - יקבל אותם רק אצלנו".

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מפלגת 'הציונות הדתית' בראשות בצלאל סמוטריץ', תקפה אף היא בחריפות את טרופר ומסרה: "ככה נראית האחדות המזויפת של טרופר והנדל, שמודיעים שהם מחרימים את אנשי הציונות הדתית, ולמעלה ממיליון מצביעי ליכוד שרואים ברה״מ נתניהו מועמד לראשות הממשלה.

למעשה, טרופר שם אקדח על הרקה של המחנה הלאומי, ואומר: או שנתניהו יודח - או שאני ממליך את יאיר גולן לשר בטחון ואת נעמה לזימי לחברת קבינט. זו לא אחדות. זו שנאת חינם וחזרה לחרמות המפלגים של ה 6 לאוקטובר".