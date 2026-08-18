מאי גולן מגיבה להפסד הצורם בפריימריז

מאי גולן ( (צילום: יונתן זינדל/פלאש90) )

‏השרה מאי גולן שסיימה בפריימריז במקום ה-23 והלא ריאלי (בגלל השריונים) מגיבה כעת (שלישי) לראשונה להפסד הצורם.

בדבריה כתבה גולן: "תודה לכם מקרב הלב - 19,214 מתפקדי הליכוד החופשיים! האידאולוגים! הערכיים! כל אחד ואחת מכם שטרחו להגיע ולהצביע לי - לא כי הכריחו אתכם, לא כי דחפו לכם פתק מוכן מראש ובטח שלא כי איימו עליכם - נטו אתם! למרות הספינים השקריים שהופצו יום לפני הפריימריז, למרות רשימות החיסול של מי שלא רצו אישה ימנית ודעתנית במפלגה, ואותם ״מתדרכים מטעם רה״מ״ - שעוד אפרט ואספר על מעשיהם בהמשך - שהחליטו שמאי גולן היא ״ימנית מדי״ ויכולה להפריע לתוכניות העתידיות שהם מייעדים לממשלה ולעומד בראשה, למרות כל זה - אתם הייתם איתי. קהל עצום של אנשי ימין אמיתיים".

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עוד היא הסבירה מדוע אין סיכוי שהיא תיכנס לכנסת הבאה דרך מפלגת הליכוד: "בעקבות אלפי הפניות שמגיעות אלי מציבור יקר שלא מעורה בפרטים הטכניים ולא מבין מה קרה, חשוב לי להסביר: ריבוי השריונים של רה״מ גרם לצמצום הרשימה הארצית והותיר רק 17 מקומות ריאליים למעל 40 שרים, חברי כנסת ומתמודדים חדשים, כך שבפועל באופן מאוד חריג ההגעה שלי למקום ה-23 והמכובד עם מעל 19,000 מצביעים - נדחקת עד למקום ה-40.

אבל שום דבר מזה לא יערער על הבעת האמון האדירה והעובדתית שאני מקבלת מכם, הקהל העצום שמרגע היוודע התוצאות - מתקשרים אליי וכותבים לי ללא הרף ולא מפסיקים לרגש אותי. תודה שאתם נותנים לי את הכוח להמשיך לייצג אתכם נאמנה עם קול האמת שלנו! בע"ה נמשיך לעשות ולהצליח".