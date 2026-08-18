מאי גולן מגיבה להפסד הצורם בפריימריז

השרה מאי גולן שסיימה בפריימריז במקום ה-23 והלא ריאלי (בגלל השריונים) מגיבה כעת (שלישי) לראשונה להפסד הצורם.
בדבריה כתבה גולן: "תודה לכם מקרב הלב - 19,214 מתפקדי הליכוד החופשיים! האידאולוגים! הערכיים! כל אחד ואחת מכם שטרחו להגיע ולהצביע לי - לא כי הכריחו אתכם, לא כי דחפו לכם פתק מוכן מראש ובטח שלא כי איימו עליכם - נטו אתם!
למרות הספינים השקריים שהופצו יום לפני הפריימריז, למרות רשימות החיסול של מי שלא רצו אישה ימנית ודעתנית במפלגה, ואותם ״מתדרכים מטעם רה״מ״ - שעוד אפרט ואספר על מעשיהם בהמשך - שהחליטו שמאי גולן היא ״ימנית מדי״ ויכולה להפריע לתוכניות העתידיות שהם מייעדים לממשלה ולעומד בראשה, למרות כל זה - אתם הייתם איתי. קהל עצום של אנשי ימין אמיתיים".
עוד היא הסבירה מדוע אין סיכוי שהיא תיכנס לכנסת הבאה דרך מפלגת הליכוד: "בעקבות אלפי הפניות שמגיעות אלי מציבור יקר שלא מעורה בפרטים הטכניים ולא מבין מה קרה, חשוב לי להסביר: ריבוי השריונים של רה״מ גרם לצמצום הרשימה הארצית והותיר רק 17 מקומות ריאליים למעל 40 שרים, חברי כנסת ומתמודדים חדשים, כך שבפועל באופן מאוד חריג ההגעה שלי למקום ה-23 והמכובד עם מעל 19,000 מצביעים - נדחקת עד למקום ה-40.
אבל שום דבר מזה לא יערער על הבעת האמון האדירה והעובדתית שאני מקבלת מכם, הקהל העצום שמרגע היוודע התוצאות - מתקשרים אליי וכותבים לי ללא הרף ולא מפסיקים לרגש אותי. תודה שאתם נותנים לי את הכוח להמשיך לייצג אתכם נאמנה עם קול האמת שלנו! בע"ה נמשיך לעשות ולהצליח".
מאי גולן לא הפסידה אלא הבית הלאומי שלנו שמפקיר את כולנו בשביל עסקנות פוליטית זולה!