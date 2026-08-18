"נתניהו ממש לא רצה אותם, אבל הוא ייאלץ לקבל את זה"

העיתונאי ברק סרי, התייחס היום (שלישי) ברדיו 103fm לתוצאות הפריימריז במפלגת הליכוד, ובעיקר לכניסתם של דוד ביטן וטלי גוטליב לשימה הריאלית.

במשך חודשים סיפרנו שחצי מרשימת הליכוד תיפלט מהכנסת. בנוסף, ראש הממשלה נתניהו ממש לא רצה את דוד ביטן וגוטליב ברשימה, אבל הוא ייאלץ לקבל אותם".

נזכיר כי על פי הדיווחים, סביבת נתניהו ניסתה לחסל פוליטית בכל דרך את גוטליב, ביטן וברקת - שעל פי הפרסום בחדשות 12, ניסה להדיח את ראש הממשלה נתניהו אחרי הבחירות.